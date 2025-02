As carteiras digitais precisam pedir autorização ao BC para intermediar o pagamento com o Pix por aproximação. Por enquanto, só o Google está autorizado. Futuramente, a previsão é de que haja uma expansão do sistema para Apple Play e Samsung Play.

Como funciona o Pix por aproximação

A ideia do Pix por aproximação é que seja uma forma de pagamento mais simples e rápida do que o Pix por QR Code, quando o comerciante gera um código e o cliente precisa entrar no aplicativo do banco, ir até a área de Pix, selecionar a opção de “QR Code”, ler o código e aceitar a transação.

Já com o Pix por aproximação, basta ir ao aplicativo do banco, selecionar a opção e aproximar o celular do aparelho. O processo pode variar um pouco de acordo com a instituição financeira.

Para ativar o Pix em uma carteira digital, o cliente precisa vincular a conta bancária à carteira, como é feito com cartões de crédito, por exemplo.