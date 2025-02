Dicas de O Sul Aniversário de 15 anos do Sesc Tramandaí terá shows de música e mágica

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A celebração será aberta ao público e acontecerá das 9h às 17h, em frente à unidade Foto: Divulgação A celebração será aberta ao público e acontecerá das 9h às 17h, em frente à unidade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A unidade de Tramandaí do Sesc/RS vai comemorar 15 anos de existência com uma festa nos dias 5, 6 e 7 de março. O evento contará com uma série de atividades voltadas para todas as idades, shows musicais e de mágica e aulões de dança promovidos pelo projeto Recrearte.

A celebração será aberta ao público e acontecerá das 9h às 17h, em frente ao Sesc Tramandaí, na rua Barão do Rio Branco, 69. A área de abrangência da unidade contempla também os municípios de Balneário Pinhal, Cidreira, Imbé e Palmares do Sul. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Nesses 15 anos, as equipes da unidade atuaram na realização de inúmeras ações e projetos, como a Escola Sesc de Educação Infantil (Sesquinho), EJA (Educação de Jovens e Adultos), Formação Esportiva e grupo da Maturidade Ativa. O destaque é o Estação Verão Sesc, grande sucesso em todas as temporadas no litoral gaúcho, que promove uma programação diversificada com inclusão e acessibilidade nas praias.

“Somos muito gratos por todas as parcerias e o apoio da comunidade que nos permitiu chegar até aqui. Vamos seguir trabalhando para proporcionar serviços e ações cada vez mais qualificados”, disse Eliza Guedes, diretora do Sesc Tramandaí e Osório.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/aniversario-de-15-anos-do-sesc-tramandai-tera-shows-de-musica-e-magica/

Aniversário de 15 anos do Sesc Tramandaí terá shows de música e mágica

2025-02-28