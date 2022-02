Acontece Pizzaria com cardápio inclusivo e inovador é inaugurada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com mais de 30 anos de experiência, empresário lança pizzaria inclusiva em Porto Alegre Foto: Camejo Comunicação / Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre recebe nesta semana uma nova opção de pizzas. Trazendo um cardápio diferenciado com ingredientes saudáveis e funcionais, a Dhuy chega ao mercado para atender a todos os públicos. A marca terá em seu menu opções para quem possui alergias alimentares como glúten e lactose, sem perder o sabor e qualidade. A pizzaria abre operando em quatro unidades em Porto Alegre, localizadas nos bairros Alto Petrópolis, Auxiliadora, Jardim Lindóia e Ipanema. Neste primeiro momento, apenas por Delivery e To Go.

Com mais de 30 anos de experiência no mercado, o empresário Henry Chmelnitsky afirma que o propósito foi criar um produto saboroso, inclusivo e inovador, com características nacionais. “A Dhuy foi pensada para atender a todo cliente que preza por um produto de alta qualidade, saudável, e que estima pelo cuidado na seleção dos ingredientes, sendo ele adepto a uma alimentação regular ou restrita. As massas das pizzas são exclusivas, foram desenvolvidas especialmente para a marca e os fornecedores criteriosamente selecionados para oferecer o melhor da gastronomia saudável”, explica. De acordo com Henry, a segurança alimentar é um pilar da operação. Todos os processos, controles e verificações são realizados muitas vezes ao dia para oferecer a melhor experiência ao cliente.

Além de inovadora, a Dhuy trabalhará com ações sustentáveis, promovendo consciência ambiental ao consumidor. “Este envolvimento com a natureza já começa pela escolha do nome, que tem raiz na língua Tupi Guarani. As sociedades indígenas nos ensinam a importância do respeito, e ligação com a natureza e respeito à sabedoria dos anciãos. Será uma experiência única para quem experimentar”, finaliza Chmelnitsky.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece