Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2022

Bar panorâmico suspenso a 50 metros do chão entra em funcionamento em Capão da Canoa Foto: Premier Imóveis / Divulgação

Desde o dia 7 de fevereiro, o Sky Bar iniciou suas atividades em Capão da Canoa. O Sky Bar é uma atração inédita na cidade litorânea, funcionando como um estabelecimento suspenso a 50 metros de altura por um guindaste, localizado na beira da praia. De acordo com Miguel Pugen, diretor da MML Pugen Construtora e um dos idealizadores do projeto, o objetivo principal é fomentar o turismo da cidade e proporcionar uma experiência que marque a vida de cada pessoa. “A vida é feita de momentos e este com certeza vai ficar marcado”, afirma

A ideia surgiu através de Guilherme Correia, sócio da Premier Imóveis, que propôs a parceria com a MML Pugen, ligada ao setor de construções, e o Apogeu Lounge, um famoso bar da cidade.

O bar possui capacidade para receber 14 pessoas e 2 bartenders. Com as atividades iniciadas em fevereiro, o estabelecimento está aberto de segunda a quinta-feira das 12h às 20h. O valor para reserva neste período é a partir de R$50. De sexta-feira a domingo, o horário é das 11h às 23h com jantar exclusivo e reservas a partir de R$80. Elas são organizadas por ordem de chegada.

O preço do jantar é de R$250 por pessoa, com a possibilidade de desfrutar do espaço por 1 hora e 30 minutos.

O bar está localizado na beira-mar de Capão da Canoa, no Largo do Baronda, em frente ao Hotel Bassani. “Impossível não enxergar de longe”, enfatiza Miguel. O local permanece em funcionamento até o dia 05 de março.

Dependendo das condições climáticas, como chuva e vento, o guincho não opera, por questões de segurança. Para realização de reservas, o contato dever ser feito pelo telefone: (51)989039494.

