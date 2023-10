Acontece Pizzarias Cara de Mau: aventura pirata encanta turistas de todo o Brasil

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

O interior dos restaurantes conta com coloridos elementos decorativos. Foto: Evair Borba Foto: Evair Borba

Um mundo de fantasia, onde os piratas não são truculentos, rabugentos ou malvados. Assim é nas pizzarias Cara de Mau, que são empreendimentos do Grupo Unity. Nesses lugares encantados, os aventureiros dos sete mares são criativos, talentosos e muito divertidos. E possuem uma missão a ser cumprida até o final de cada noite: envolver os visitantes em uma atmosfera lúdica, fazendo com que se sintam parte de uma fabulosa história.

Já na entrada a magia começa a acontecer através da cenografia temática e realista. Nas fachadas, grandes estátuas de piratas dão as boas-vindas a todos que forem embarcar na aventura. O interior dos restaurantes conta com coloridos elementos decorativos, como polvo gigante, cavalos marinhos, conchas, baús, pérolas, miniaturas de navios, quadros nos quais as pinturas se movem, entre outros.

A gastronomia é um dos destaques da casa. O cardápio é composto por mais de 80 sabores diferentes de pizzas, como “Corais de fogo”, de camarão com catupiry, “Kraken”, de mussarela, costela assada, molho de tomate e cebola, “Porto”, de figo, queijo brie e geleia de mirtilo, “Pérola Negra”, de chocolate preto com doce de leite, e “Lágrimas de Sereia”, de ganache de morango, chocolate branco, morangos e Ovomaltine.

O completo bar possui carta com 26 drinks alcoólicos e nove soft drinks com nomes divertidos. Nevoeiro, Yo-Ho e Encanto das Sereias são alguns deles. Há, ainda, a Capirata, Chopp Coruja, cervejas, espumantes, vinhos e uma opção não alcoólica para crianças: a soda Sereia Pérola.

Além do entretenimento proporcionado pelos garçons e recepcionistas do Cara de Mau, do Porto Cara de Mau e do Navio Cara de Mau que, vestidos e maquiados como piratas, entram nos personagens encantando o público, as pizzarias oferecem quatro espetáculos. Na programação: “A Tripulação”, “A Chegada do Capitão”, “Capitão Cara de Mau – O Segredo entre a Terra e o Mar” e “A Batalha”, que acontecem em dias alternados. A agenda pode ser conferida em www.carademau.com.

As histórias são contadas por um elenco formado por 20 artistas, que também cantam e dançam, criando esquetes que levam os visitantes para um “mundo marítimo fantástico”. A direção é da produtora Darte Entretenimento.

Os empresários do Grupo Unity, a família Scur Dalateia, contam que a ideia de criar Cara de Mau surgiu, inicialmente, apenas para ampliar a atuação no ramo, pois já possuíam o Scur, pizzaria pioneira na implantação de rodízio de pizzas em Gramado.

Após pesquisas e estudos, entenderam que podiam captar um importante público: os turistas que vinham à cidade e que ansiavam por novidades. O tema piratas foi definido por ser atraente para pessoas de todas as idades, permitindo brincar com o imaginário, e também por ser possível criar arquitetura, decoração e parte artística rica em criatividade. Foi então que, em 2009 inauguram o Navio Cara de Mau. “O sucesso foi imediato e crescente, o que nos fez inaugurar o Cara de Mau em 2018”, recordam, e completam: “Por entender a importância da capital para o turismo, em 2021 decidimos expandir para Porto Alegre com Porto Cara de Mau”.

Para eles, a procura pelas pizzarias temáticas Cara de Mau se deve aos constantes investimentos no aperfeiçoamento das operações, melhorias e ampliações das estruturas, novos shows, atualização de cardápio de pizzas e drinks e no treinamento das equipes, como o curso recém-realizado “Efeito Disney – A Arte de Encantar e Fidelizar Clientes”.

Atualmente, os três restaurantes juntos possuem 132 colaboradores diretos e mais de 30 indiretos. “Apostamos muito no nosso capital humano. Por isso, proporcionamos para os funcionários a participação em workshops com especialistas de várias áreas. Nosso objetivo é aprimorar nossos serviços de ponta-a-ponta, sempre”, afirmam.

De acordo com a família Scur Dalateia, manter o alto padrão é prioridade. “Isso desperta a curiosidade de quem ainda não conhece as pizzarias. E também faz com que visitantes que já foram queiram voltar. Somos especialistas em gastronomia e entretenimento. Está no nosso DNA”, finalizam.

