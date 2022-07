Política PL promove megaevento no Rio de Janeiro para formalizar candidatura de Bolsonaro à reeleição

24 de julho de 2022

O encontro está previsto para as 11h, no ginásio do Maracanãzinho Foto: Divulgação/PR O encontro está previsto para as 11h, no ginásio do Maracanãzinho. (Foto: Divulgação/PR) Foto: Divulgação/PR

O PL realiza neste domingo (24) a convenção nacional que oficializará a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. O encontro está previsto para as 11h, no ginásio do Maracanãzinho.

Após perfis nas redes sociais articularem um boicote à convenção, ao adquirirem ingressos sem a pretensão de comparecer ao evento na tentativa de esvaziá-lo, o PL optou por abrir as portas do ginásio ao público sem necessidade de apresentação do ingresso. Dessa forma, a entrada no evento será por ordem de chegada. O Maracanãzinho tem capacidade para receber 10 mil pessoas.

Há a expectativa de que o nome do general Walter Braga Netto (PL) seja confirmado como candidato a vice na chapa de Bolsonaro. O militar foi exonerado do cargo de assessor especial da Presidência no início do mês.

Está prevista uma fala da primeira-dama Michelle Bolsonaro na convenção, mas ela só será confirmada em cima da hora, segundo um integrante do núcleo duro da campanha. Ainda de acordo com a fonte, o plano de discursar poderia mudar diante de “instabilidade dela [Michelle] de última hora”.

Bolsonaro disputará sua segunda eleição ao Planalto. Na primeira, em 2018, foi eleito ao vencer o ex-ministro Fernando Haddad (PT) no segundo turno. O atual chefe do Executivo terá o apoio de cinco partidos para tentar continuar ocupando o cargo. São eles Republicanos, PP, PSC, PTB e Patriota.

As convenções partidárias foram iniciadas na quarta-feira (20), com o encontro que oficializou a candidatura à Presidência do ex-ministro Ciro Gomes. Depois, foi a vez do PT confirmar a candidatura de Lula, na quinta (21), sem a presença do ex-presidente. Já o deputado federal André Janones foi oficializado no sábado (23). O prazo para a oficialização de candidaturas termina no dia 5 de agosto.

Leonardo Péricles (UP) deve ser oficializado também neste domingo; Simone Tebet (MDB), no dia 27; Felipe d’Ávila (Novo), Pablo Marçal (Pros) e Sofia Manzano (PCB), no dia 30; Vera Lúcia (PSTU) e José Maria Eymael (DC), no dia 31; e Luciano Bivar (União Brasil), em 5 de agosto.

