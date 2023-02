Geral Placa tectônica se moveu 3 metros e causou terremoto na Turquia; entenda

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

O resultado desse movimento foi a morte de milhares de pessoas nos territórios turco e sírio. (Foto: Reprodução)

O terremoto que devastou parte da Turquia e da Síria na segunda-feira foi provocado por um deslocamento de 3 metros da placa tectônica Arábica, de acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) da Itália, que faz o monitoramento geológico da região.

A placa arábica se moveu em relação à placa da Anatólia. O encontro das duas forma uma fenda no subsolo. O resultado desse movimento foi a morte de milhares de pessoas nos territórios turco e sírio.

“É como se a Turquia tivesse se deslocado em relação à placa árabe em direção ao sudoeste”, explicou o chefe do INGV, Carlo Doglioni. “O que chamamos de placa arábica se moveu cerca de 3 metros na direção nordeste-sudoeste em relação à placa da Anatólia; estamos falando de uma estrutura na zona fronteiriça entre esse mundo, o da placa arábica, e o da placa da Anatólia”, acrescentou ao jornal Corriere Della Sera.

O movimento tectônico resultou em um terremoto de magnitude 7,8, com as placas “escorregando” de 30 a 40 segundos, segundo o Doglioni.

“Pelas estimativas de que dispomos, e que vão sendo gradualmente aprimoradas, sabemos que a falha foi ativada por pelo menos 150 quilômetros com um deslocamento de mais de três metros”, disse.

Doglioni também explicou que a fronteira da Turquia com a Síria é uma “zona altamente sísmica, uma das áreas mais perigosas do Mediterrâneo”. O pesquisador lembrou que, nos últimos séculos, houve terremotos extremamente violentos na região.

Milhares de socorristas enfrentam condições congelantes enquanto vasculham destroços em uma busca desesperada por sobreviventes da tragédia, que deixou milhares de mortos e feridos.

Enquanto vários países enviaram equipes de resgate para ajudar nos trabalhos, especialistas alertaram que a janela para encontrar sobreviventes está se fechando após o tremor de 7,8 de magnitude, um dos desastres naturais mais mortais deste século.

Além do frio, a localização da zona da tragédia complica ainda mais os esforços de busca, já que aconteceu em uma região já afetada por uma guerra, uma crise de refugiados e o controle territorial dividido entre oposição e governo na Síria.

Apenas na Turquia, as autoridades contabilizaram quase 5 mil imóveis desabados. Além disso, a queda da temperatura representa um risco adicional de hipotermia para os feridos e as pessoas bloqueadas nos escombros.

Em Hatay, sul da Turquia, as equipes de emergência resgataram com vida uma menina de 7 anos que estava bloqueada sob uma montanha de escombros.

“Onde está minha mãe?”, perguntou a criança, com um pijama de cor rosa manchado pela poeira, no colo de um socorrista. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

