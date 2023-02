Geral Entenda como funciona o balão chinês apontado como objeto de espionagem nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

No sábado, as autoridades americanas derrubaram o suposto balão de vigilância chinês que sobrevoava o território americano. (Foto: Reprodução)

O balão chinês, derrubado pelo governo dos Estados Unidos no último sábado, pode ser um equipamento de espionagem, segundo os americanos. Se confirmada a suspeita, trata-se de um transporte aéreo com sistemas de tecnologia que permitem vigiar secretamente e até rastrear dados sem permissão, como acredita a Casa Branca. Segundo o jornal britânico The Guardian, o equipamento pode conter radares e ser alimentado por energia solar. Além disso, é capaz de sobrevoar a uma altura de 24 mil a 37 mil metros. O número é bem superior ao permitido para o tráfego aéreo comercial, em que os aviões nunca passam de 12 mil metros.

Uma das vantagens apontadas pelo jornal britânico é o aspecto financeiro, já que os custos de operar um balão são mais baratos em comparação às despesas geradas por outros métodos. Apesar de não oferecerem o mesmo nível de vigilância dos satélites, por exemplo, outro ponto positivo é a dificuldade de detectá-los com a tecnologia de vigilância tradicional. Como voam em baixas velocidades, consequentemente possuem emissões baixas.

Outro aspecto vantajoso para quem faz o uso desse método, de acordo com a agência de notícias Reuters, é a possibilidade de guiá-lo com computadores de bordo para aproveitar os ventos.

Os americanos foram os primeiros a usar esse transporte, nos anos 1860. A ferramenta, ainda bem arcaica, teve sua estreia durante a guerra civil travada no país entre 1861 e 1865. À época, as informações eram enviadas em código Morse. O exemplar só ganhou popularidade durante a Guerra Fria, quando passou a ser usado da maneira que se conhece hoje em dia, de acordo com a CNN Internacional.

Balão abatido

No sábado, as autoridades americanas derrubaram o suposto balão de vigilância chinês que sobrevoava o território americano havia pelo menos uma semana. Mais cedo, três aeroportos foram fechados nos estados da Carolina do Sul e da Carolina do Norte por motivos de segurança nacional, informou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) em comunicado. A decisão de abater o dispositivo foi tomada horas depois de o presidente Joe Biden dizer que iria “lidar” com a questão.

Desde a terça-feira da semana passada, o Pentágono vinha monitorando um suposto “balão de coleta de informações” da China, que passou cinco dias viajando em uma rota diagonal de Idaho até as Carolinas, e enviou caças F-22 para rastrear o objeto. Voos foram temporariamente suspensos na quarta-feira no aeroporto de Billings, em Montana, e neste sábado a FAA também fechou os aeroportos de Wilmington, na Carolina do Norte, e em Myrtle Beach e Charleston, na Carolina do Sul. De acordo com a agência, a decisão foi tomada para “apoiar o Departamento de Defesa em um esforço de segurança nacional”.

O balão sobrevoou o noroeste dos Estados Unidos, onde existem bases aéreas sensíveis e mísseis nucleares estratégicos em silos subterrâneos, mas o Pentágono não acredita que esse dispositivo represente ameaça, porque “tem valor limitado do ponto de vista da coleta de dados”.

“Estamos tomando medidas para nos proteger da coleta de informações confidenciais pela inteligência estrangeira”, disse o funcionário, acrescentando não ter “dúvidas sobre o fato de o balão vir da China”, embora não tenha detalhado os fundamentos dessa tese.

“Como o balão espião da China entrou no espaço aéreo dos EUA? O balão entrou no espaço aéreo dos EUA ‘há vários dias’”, segundo ele, mas já havia sido rastreado pelos serviços de inteligência dos EUA anteriormente.

Vários aviões de combate examinaram o balão, enquanto ele sobrevoava Montana (no norte do país). Atualmente, o artefato voa “a uma altitude bem acima do tráfego aéreo comercial” e “não representa ameaça militar ou física para as pessoas no solo”, de acordo com um comunicado do porta-voz do Pentágono, Pat Ryder.

Os chineses já lançaram balões de vigilância sobre os Estados Unidos no passado. Mas, dessa vez, a presença do balão foi detectada dias antes da visita à China do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken – a primeira viagem dele ao país asiático desde 2018.

A relação entre as duas potências atualmente é tensa, sobretudo no que diz respeito a Taiwan, que o governo chinês considera parte de seu território e cujo controle pretende um dia retomar, se necessário pela força.

Segundo o oficial da Defesa, Washington levantou a questão do balão espião com as autoridades chinesas. “Dissemos a eles claramente que faremos o que for necessário para proteger nosso povo em nosso território”, contou. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

