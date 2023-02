Geral Saiba como se proteger do novo golpe da maquininha do cartão

No golpe, a quadrilha consegue acessar remotamente o sistema de pagamento eletrônico nos computadores de lojas. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A descoberta de um novo tipo de golpe com cartões, que mira o pagamento por aproximação, exige cuidados dos consumidores e, principalmente, de lojistas.

De acordo com a empresa de cibersegurança Kaspersky, uma quadrilha consegue acessar remotamente o sistema de pagamento eletrônico nos computadores de lojas, ao qual uma máquina de cartão está conectada por cabo.

O programa malicioso instalado nesses computadores permite que os bandidos detectem quando uma transação será via aproximação, e eles bloqueiam essa tentativa, gerando uma falsa mensagem de erro na tela da máquina.

A ideia é forçar a vítima a inserir o cartão físico, cujos dados podem ser capturados. A partir daí, o cartão poderia ser usado em outra compra pelos golpistas, sem conhecimento da loja.

O que complica é que nem toda mensagem de erro significa tentativa de golpe: “O erro de leitura pode acontecer independentemente de ser um risco desse, pode ser problema técnico”, lembra Adriana Umeda, do comitê de segurança e prevenção a fraudes da Associação das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

O setor diz não ter relatos dessa nova versão do golpe até o momento. Veja abaixo dicas para se proteger.

Na hora do pagamento

– O consumidor que receber a mensagem de erro no pagamento por aproximação não deve inserir o cartão físico na máquina para concluir a compra, sugere o especialista em segurança cibernética Rafael Franco.

– O ideal é insistir no pagamento por aproximação, em outro terminal. “[Aproximação] é uma tecnologia segura”, completa Fabio Assolini, da Kaspersky.

– Caso a mensagem de erro também apareça em outra máquina, o cliente deve buscar alternativas, como pagamento via PIX ou dinheiro.

– Suspeite ainda mais se a tela da máquina apresentar uma mensagem pedindo para que você insira o cartão. Esse aviso não é comum: as maquininhas costumam apenas informar que houve erro.

– Já Adriana Umeda, da Associação das Empresas de Cartões (Abecs), diz que tanto a modalidade de pagamento por aproximação quanto o uso do cartão com chip, inserido na máquina, são seguros: “Captura [de dados] é uma coisa, utilização é outra”, afirma. Segundo a integrante do comitê de prevenção a fraudes, as operações com cartão passam por uma série de elementos de segurança para serem autorizadas.

– Franco opina que é melhor “cadastrar seus cartões no celular, sempre vinculando (o uso) ao reconhecimento facial, e deixar os cartões físicos em casa”.

Após o pagamento

– Sempre verifique os comprovantes de valores emitidos nas faturas de cartão; caso existam gastos indevidos, entre em contato com a instituição financeira responsável e faça um boletim de ocorrência.

– Se possível, cadastre seu celular no aplicativo do banco para receber mensagem sempre que uma compra for autorizada com seu cartão.

Para lojistas

– Lojistas precisam redobrar a atenção com qualquer solicitação para verificar o computador onde fica o sistema de pagamento eletrônico.

– Antes de fazer o download de algum software solicitado, devem entrar em contato com a empresa do cartão para saber se aquilo é de praxe ou se algo está errado.

– Isso porque, segundo a Kaspersky, os bandidos podem entrar em contato com os comerciantes pessoalmente ou por telefone, se fazendo passar por funcionários de empresas de pagamento eletrônico, e pedir que o lojista clique em um link que seria relacionado a uma manutenção, mas, na verdade, é o que infecta os aparelhos com o programa malicioso do golpe. As informações são do portal de notícias G1.

Saiba como se proteger do novo golpe da maquininha do cartão