Colunistas Placar das lives: Bolsonaro 2,2 milhões x Lula 3 mil

Por Flavio Pereira | 31 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Após fiasco na comparação com audiência de Bolsonaro, anunciado o desligamento do canal de Lula que transmitia no YouTube a "Conversa com o Presidente". (Foto: Reprodução vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Lula (PT), o nome mais querido do Brasil – afinal, venceu as eleições, segundo o resultado do TSE – vai desligar seu canal no YouTube diante do fracasso de audiência. A “Conversa com o Presidente” foi ignorada pelos brasileiros, com audiência aproximada de 3 mil pessoas. Já, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), oficialmente derrotado pelo petista nas eleições, reuniu 800 mil visualizações durante a transmissão de sua recente live e, até ontem, a gravação já tinha sido vista por quase 2,5 milhões de pessoas.

Mais uma denúncia de pedofilia contra o padre Julio Lancelotti

O inferno astral do padre Julio Lancelotti parece interminável e começam a pipocar denúncias: agora, um ex-coroinha de Júlio Lancellotti acusa o padre de assédio sexual quando tinha cerca de 11 anos de idade. Hoje, aos 48 anos, o homem diz que guardou segredo por vergonha e medo. O novo caso, foi trazido por Cristiano Gomes, ex-coroinha, publicado pela revista Oeste, onde narra o episódio que teria ocorrido após a morte da avó, em maio de 1987. Cristiano afirma na entrevista que não é “bolsonarista” e não tem motivação político-partidária.

Padre Kelmon candidato à prefeitura de São Paulo

Depois de ganhar notoriedade na eleição presidencial de 2022, quando tirou Lula do sério nos debates, o ex-candidato a presidência Padre Kelmon (PTB) em 2022 anunciou seu nome como pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Será uma chapa pura, já que o seu vice será o Pastor Manoel Ferreira Junior, também filiado ao PTB.

Definida a chapa que será eleita para o comando da Assembleia

Com a eleição e posse do deputado Adolfo Brito (PP) como novo presidente, a Assembleia retomará seus trabalhos nesta quarta-feira, dia 31. Completam a nova mesa os vice-presidentes Paparico Bachi (PL) e Eliane Bayer (Republicanos). As quatro secretarias serão ocupadas por Pepe Vargas (PT), Vilmar Zanchin (MDB), Luiz Marenco (PDT) e Thiago Duarte (União Brasil). Secretários suplentes: Issur Koch (PP), Delegada Nadine (PSDB), Gaúcho da Geral (PSD) e Elton Weber (PSB).

Novo presidente do Tribunal de Justiça toma posse quinta-feira

O Tribunal de Justiça dará posse quinta-feira (1º) à nova administração para o biênio 2024/2025. Tomam posse o Presidente, Desembargador Alberto Delgado Neto, tendo como 1º Vice, o Desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, o Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes como 2º Vice, a Desembargadora Lusmary Fátima Turelly da Silva, na 3ª Vice. A Desembargadora Fabianne Bretton Baisch foi eleita Corregedora-Geral da Justiça.

Ministro Barroso em Porto Alegre

O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, confirmou que estará nesta quinta-feira em Porto Alegre. Ele participará do jantar festivo que marcará a posse dos novos presidentes do TJRS, Desembargador Alberto Delgado Neto (14h) e da Ajuris, Desembargador Cristiano Flores (17h30min).

Fundação Família Previdência alcança rentabilidade consolidada de 14,77% em 2023

Os dados consolidados que saíram esta semana mostram que o ano de 2023 foi muito positivo para os investimentos da Fundação Família Previdência. A rentabilidade real dos investimentos foi de 10,67% em 2023. Com um dos melhores resultados dos últimos cinco anos, a Fundação fechou 2023 com 14,77% de rentabilidade consolidada. O segmento de Renda Variável, composto principalmente por ações em Bolsa de Valores, teve retorno de 17,82% no ano, enquanto o segmento de Renda Fixa, composto por títulos públicos federais rendeu 15,68% no período. Cerca de 86% dos ativos dos planos estão alocados nesses dois segmentos. Descontando a inflação medida pelo INPC, de 3,71%, o retorno real dos investimentos da entidade foi de 10,67%. O plano com melhor resultado foi o Família Previdência Corporativo, com 15,81% de rentabilidade no ano. No longo prazo, a Fundação atingiu 384,8% de retorno nos últimos 15 anos, considerando o período de 2009 a 2023.

Tomando como referência o Plano Família Previdência Associativo, que em 2023 acumulou um retorno de 15,46%, até fevereiro de 2023 acumulava -0,67% contra 2,05% para o CDI no mesmo período. Um participante que eventualmente tivesse no início de março de 2023 optado por alocar recursos no CDI ao invés do Plano Família Previdência Associativo, deixaria de obter um retorno de 16,22% até o final de 2023, enquanto o CDI haveria rentabilizado somente 10,77% no mesmo período.

“Este resultado representa o desempenho global da Fundação. Cada um dos 12 planos sob gestão tem uma política de investimentos alinhada com as necessidades atuariais e de fluxos financeiros, gerando performances diferenciadas conforme a composição da carteira de ativos”, avalia Bernardo Baggio, Diretor Financeiro da Fundação.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/placar-das-lives-bolsonaro-22-milhoes-x-lula-3-mil/

Placar das lives: Bolsonaro 2,2 milhões x Lula 3 mil

2024-01-31