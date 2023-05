Política Planalto avalia nomes para relatar novo marco fiscal no Senado Federal

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Omar Aziz (PSD-AM) é um dos nomes que poderia ser o relator do marco fiscal no Senado Foto: Agência Senado Foto: Agência Senado

O Palácio do Planalto avalia quatro nomes para relatar o marco fiscal no Senado. O mais cotado para assumir a função é o senador Omar Aziz (PSD-AM), que foi presidente da CPI da Pandemia. Segundo os aliados dele, integrantes do governo inclusive já o consultaram sobre essa possibilidade.

Além de Aziz, também estão sendo avaliados o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM); o líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA); e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre (União-AP).

Cálculos iniciais do governo apontam para uma aprovação tranquila do arcabouço no Senado com apoio de pelo menos 60 dos 81 senadores.

O texto-base do novo marco fiscal foi aprovado na noite desta terça-feira (23) na Câmara dos Deputados, com 372 votos a favor, 108 contra e uma abstenção. Outros 28 parlamentares não compareceram à sessão para votar.

Planalto avalia nomes para relatar novo marco fiscal no Senado Federal

