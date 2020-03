Política Planalto procura cúpula do Congresso para discutir acordo do Orçamento impositivo

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Responsável pela articulação política, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, procurou a cúpula do Congresso para discutir o acordo dos vetos ao orçamento impositivo.

No ano passado, o Congresso aprovou uma PEC (proposta de emenda à Constituição) que ampliou o poder dos parlamentares – e reduziu o do governo – de decidir onde investir os recursos públicos federais e fazer remanejamentos.

Está prevista para terça-feira (03) a sessão do Congresso que discutirá os vetos do Planalto a trechos da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2020, entre eles o que trata do orçamento impositivo. O governo teme que o acordo feito antes de polêmicas geradas pelo governo possa ser rompido e seja mantida a medida que amplia os poderes dos congressistas.

Entre as polêmicas, estão a declaração do ministro Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) em que reclama de “chantagem” de parlamentares e o compartilhamento em rede social pelo presidente Jair Bolsonaro de vídeo com chamado para manifestações.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi chamado para uma reunião com a equipe econômica e integrantes do Planalto. Porém, Maia ainda está fora do País. A interlocutores de Bolsonaro, Maia tem repetido que manterá acordo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também ficou de se reunir pessoalmente com governistas.

O ministro Ramos e o titular da Economia, Paulo Guedes, têm atuado para reconstruir as pontes com o Legislativo, visando a manutenção da agenda econômica – principalmente, de olho nas reformas tributária e administrativa. As informações são do blog da jornalista Andréia Sadi.

