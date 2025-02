Cláudio Humberto Planalto torrou 26 milhões de reais no cartão corporativo

Por Cláudio Humberto | 10 de fevereiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Com a maior parte dos valores escondida por decreto de sigilo, a gastança com cartões corporativos da Presidência da República ultrapassou os R$26,2 bilhões em 2024, mas segue de vento em popa e já nos primeiros dias de 2025 torraram R$1,4 milhão. A CGU diz que o uso do cartão deve observar “princípios” da Administração como a “publicidade”. Lorota desmentida pelo sigilo. Ficam expostas apenas pequenas despesas, como R$7 gastos em uma loja de tinta de Brasília.

Esconde, esconde

De toda grana gasta usando cartão corporativo em 2025, o governo Lula mandou esconder do pagador de impostos misteriosos R$1.396.933,44.

Sem satisfação

Totalizou R$166.750,00 uma das compras intrigantes da Presidência. Ninguém poderá saber o que motivou a despesa, colocada sob sigilo.

Tudo no sigilo

São muitas as compras de valor elevado, como uma de R$116.425,74. Mas o contribuinte está proibido de saber o que pagou.

Por nossa conta

Os petista não têm piedade de dinheiro público. Já no primeiro governo Lula, o cartão foi usado até para pagar tapioca para ministro.

Lula contou lorota sobre Silveira, ministro-problema

Entre as lorotas de Lula a emissoras de rádio de Belo Horizonte, esta semana, poucas mereceram tantas reações de deboche quanto os elogios ao “trabalho extraordinário” do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia). Nada mais falso. A gestão do ministro tem sido marcada por conflitos com operadoras e a agência reguladora Aneel, e atitudes suspeitas, como a sequência de 17 visitas da turma de Joesley e Wesley Batista, empresários favoritos do PT, ao local de trabalho de Silveira.

Ciúmes de você

Lula não sabe ou não se importa com a dificuldade de Silveira para lidar com a Aneel, cujo poder regulador provoca crises de ciúmes no ministro.

Falta de diálogo

Silveira é criador de problemas com o Congresso. Até parlamentares do PSD, seu partido, reclamam de “clara falta de diálogo” com o ministro.

Está cheio de gás

O ministro também é acusado no Congresso de “extrema agressividade” contra parlamentares e sua intrigante preferência pela “agenda do gás”.

Mãos molhadas

A agência do governo americano Usaid bancou “apoio e treinamento” de 6,2 mil jornalistas, 707 veículos não-estatais e 279 ONGs da mídia mundo afora, aponta o Wikileaks. A informação é da própria Usaid, que tinha dinheiroduto molhando mãos famosas na esquerda brasileira.

Caindo a ficha

Em 2022, em artigo para ONG brasileira Brazil Washington Office, a então embaixadora de Joe Biden no Brasil, Elizabeth Bagley, confirmou R$1,56 bilhão da Usaid até 2030 para “conservar a Amazônia”. Paulo Abrão, diretor da ONG, foi nº2 do Ministério da Justiça de Dilma.

Contexto

A Brazil Washington Office é a ONG que “apoiou” a viagem de políticos brasileiros de esquerda aos EUA, em 2024, para defender ‘regulação das redes’, no auge do embate Elon Musk/Alexandre de Moraes, pré-eleição.

Problema em casa

Enquanto Lula tenta usar a reforma ministerial para cooptar partidos como o PP, velhos aliados já reclamam e cobram mais espaço. Parlamentares PDT e PSB se sentem “desprestigiados.”

Deslacração

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que vai publicar ordem executiva na próxima semana para “dar fim” ao esforço da administração Biden pelo uso de canudos de papel. “De volta ao plástico!”, escreveu.

Caminho do brejo

No MDB, dez dos 11 senadores precisam renovar o mandato em 2026. O PSD ligou o alerta: só três dos 15 senadores têm mandato garantido até 2030, o restante terá de implorar votos para continuar no cargo.

Gigantes sem woke

A exemplo de outras gigantes como Tesla, Meta e Amazon, o Google decidiu “revisar” os programas de “Diversidade Equidade e Inclusão”, assim como a Accenture, uma das maiores consultorias do mundo.

A conta cresce

O ditador venezuelano Nicolás Maduro teve apreendido pelos EUA um Falcon 200EX, avaliado em quase US$10 (R$58) milhões. Em setembro passado as levaram outro Falcon, um 900X, de US$13 (R$75) milhões.

Pergunta na Lei

Quem precisa de Orçamento em Pais de governo gastador?

Poder sem pudor

Homenagem ao caráter

Reza a lenda em Minas que na campanha de 1994 o deputado Paulo Heslander (PTB) visitou o povoado de São José dos Rosas e procurou o apoio do chefe político local. Mas Divino se desculpou: “já tenho candidato”. O deputado lamentou: “Ah, que pena. Ia oferecer-lhe um carro zero em homenagem ao seu caráter.” Divino arregalou os olhos e gritou lá para os fundos da casa: “Mulher, faça aí um cafezinho e traga um bolo aqui pro deputado!” No comício, Divino fez um discurso emocionado pedindo votos para Heslander. No final, o deputado já ia embora quando Divino lembrou: “E o carro zero?” O candidato sorriu: “Ora, meu amigo, aquilo foi uma brincadeira…” O homenzinho ficou revoltado, mas era tarde: Heslander foi o mais votado na localidade.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

