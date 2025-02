Bruno Laux Vídeos virais de Nikolas Ferreira tornam deputado referência para novas estratégias de comunicação do PL

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Nikolas Ferreira/ Deputado Federal. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Comunicação em foco

O Partido Liberal promoverá entre os dias 20 e 21 de fevereiro, em Brasília, o 1º Seminário de Comunicação Nacional da legenda. Segundo o partido, o evento deve contar com a presença de representantes de big techs como Meta e TikTok, além do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Referência no digital

Detentor de um “case” de sucesso da direita nas redes sociais, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) estará entre os palestrantes do seminário de comunicação de seu partido na segunda metade deste mês. A ideia é que o parlamentar, detentor de vídeos virais na internet com milhões de visualizações, seja utilizado como referência para a elaboração de novas estratégias de comunicação da sigla em 2025.

Apreensão na Esplanada

Sob expectativas de reforma ministerial, o clima de tensão e incerteza vem tomando conta dos corredores da Esplanada dos Ministérios. Lideranças e servidores de diferentes pastas federais veem seus futuros no governo dependentes das decisões do presidente Lula sobre o assunto, que ainda não possui previsão concreta de quando terá alguma definição.

Voltando aos holofotes

Seguindo conselhos do presidente Lula, o ministro da Fazenda Fernando Haddad deve começar a “aparecer mais” através de entrevistas e viagens aos estados brasileiros. Em recuperação da crise causada pela enxurrada de fake news no entorno da “crise do PIX”, o líder ministerial atuará para defender a política econômica do governo e driblar os ataques realizados pela oposição à sua imagem.

Retirada de direito

Para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a PEC que institui o semipresidencialismo no Brasil tem o objetivo de tirar da maioria da população brasileira o direito de eleger um presidente “com poderes de fato para governar”. Assim como a deputada federal, nenhum dos integrantes de seu partido assinou a proposta de emenda à Constituição, mobilizada na Câmara pelo deputado Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR).

Bancada dividida

Os deputados Otoni de Paula (MDB-RJ), Gilberto Nascimento (PSD-SP) e Greyce Elias (Avante-MG) seguem na disputa pela presidência da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso, que decidirá seu próximo líder no próximo dia 26 de fevereiro. Há a possibilidade de que o grupo tenha de realizar uma votação para consolidar a escolha, frente à falta de consenso entre seus membros para uma indicação por aclamação.

Regramento inconstitucional

O Instituto Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência Oceano Azul moveu uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra os pontos da Reforma Tributária que tratam da isenção de impostos para a compra de veículos por pessoas com deficiência. A entidade argumenta que os regramentos impõem novas restrições, de caráter discriminatório, gerando insegurança jurídica e limitando o acesso a direitos já garantidos.

Oncologia em foco

O Ministério da Saúde publicou três portarias na última semana com o objetivo de fortalecer a prevenção e o tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde. Dentre os textos, está a regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que busca reduzir a incidência dos diversos tipos da doença, além de garantir atenção integral, desde a prevenção e diagnóstico precoce, até o tratamento, reabilitação e cuidados paliativos.

Certificado de verificação

A deputada Missionária Michele Collins (PP-PE) protocolou um projeto de lei que obriga as companhias aéreas a apresentar aos passageiros um certificado de verificação estrutural e operacional de aeronaves comerciais. A parlamentar propõe a medida como uma alternativa para garantir mais transparência quanto às condições de aviões e helicópteros do gênero, prevenindo acidentes e aumentando a confiança na aviação civil.

Alterações necessárias

O relator do Orçamento da União de 2025, senador Angelo Coronel (PSD-BA), adiantou que o texto deve passar por algumas mudanças em relação a programas sociais e reajustes antes de ser consolidado como lei. O parlamentar sinalizou que vem trabalhando para incluir despesas como o reajuste salarial dos servidores e programas como o Vale-Gás e o Pé-de-Meia na peça orçamentária.

Planos abusivos

O senador Paulo Paim (PT-RS) cobrou medidas mais “enérgicas” da Agência Nacional de Saúde Suplementar na fiscalização de ações irregulares realizadas pelos planos de saúde no Brasil. O parlamentar denunciou nas redes sociais que entidades do ramo têm aplicado aumentos abusivos nas mensalidades, desligado arbitrariamente idosos, autistas e pessoas com deficiência, além de suspender medicamentos de uso contínuo.

Retomada cultura

Das 55 iniciativas aprovadas pelo Prêmio Diversidade de Retomada Cultural RS, do Ministério da Cultura, ao menos 38 já foram contempladas com recursos da iniciativa. Cada um deles receberá R$30 mil através do programa, que visa auxiliar na retomada cultural do território gaúcho, com foco especial em grupos afetados pelas enchentes de maio de 2024.

Leilão na Capital

A prefeitura de Porto Alegre vai leiloar em março 18 imóveis pertencentes ao município, agrupados em 16 lotes, em diversos bairros da Capital. Os recursos arrecadados no processo serão destinados ao Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio Imobiliário do Município de Porto Alegre.

Trabalho humanizado

Aguarda apreciação na Câmara de Porto Alegre um projeto de lei da vereadora Juliana Souza (PT) que institui na Capital o Programa de Incentivo à Gestão Laboral Humanizada e Sustentável. O texto pretende promover e incentivar práticas laborais que garantam melhores condições de trabalho, respeito aos direitos dos trabalhadores, sustentabilidade e responsabilidade social nas empresas sediadas ou atuantes no município.

Meu bem, meu mal

O Memorial do Ministério Público do RS inaugura nesta terça-feira a exposição “Meu bem, meu mal – 10 anos de arte sobre violência doméstica”. A mostra reunirá obras das várias coleções da artista visual gaúcha Graça Craidy, que há cerca de uma década denuncia atos de violência contra a mulher através de suas pinturas.

