6 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

Há um tempo, os investidores vêm observando uma constante queda de seus investimentos. Ver o patrimônio caindo dia após dia nesse cenário mundial de incertezas, com paralisações por conta do novo coronavírus, queda na Bolsa de Valores, taxa de juros Selic muito baixa e a alta do dólar, tem gerado muita insegurança e questionamentos sobre como agir: realoco meus investimentos? Resgato e assumo minhas perdas? Não mexo em nada e deixo a crise passar? É oportunidade de entrar na Bolsa? O que fazer? “É impossível precificar o impacto das incertezas do que está acontecendo, pois, o impacto gerado é econômico e social, o mesmo vale para os investimentos”, afirma o planejador financeiro CFP® da Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, Luiz Correia Martins Pereira.

Inicialmente, é preciso pensar que cada caso é individual, assim como o perfil de cada investidor, sua tolerância a risco e a perdas. A Bolsa de Valores, por exemplo, é a responsável pelas principais dúvidas dos investidores, enquanto alguns veem sua queda como oportunidade de entrada, outros acham que não se deve mexer em nada, e ainda há quem acredite que resgatar pode salvar o pouco que restou para que não tenham ainda mais prejuízos. “Quem quiser entrar na Bolsa agora precisa saber o risco que está correndo, ter subsidio de informações sobre as empresas que parecem ser boas oportunidades, pois você se tornará sócio delas ao investir, e com essas incertezas, muitas empresas podem ter muitos problemas e até quebrar e o risco é aumentou muito no cenário atual”, ressalta o planejador financeiro.

Para quem tem objetivos de longo prazo, a recomendação é não mexer nos investimentos agora. “São muitos acontecimentos e movimentos que podem acontecer e alterar tudo novamente”, indica Luiz. O planejador financeiro CFP®, Carlos Castro, reforça essa ideia: “Se você não precisa do seu dinheiro imediatamente, não faça nada com seus investimentos; quando você vê valores negativos, se fizer o resgate você estará assumindo as perdas; alguma hora tudo tende a se normalizar e é possível que você recupere o rendimento perdido”.

Para José Raymundo de Faria Júnior, também planejador financeiro CFP® pela Planejar, uma carteira diversificada é fundamental para que o investidor maximize o retorno na alta e reduza as perdas nas quedas, ajudando a minimizar perdas. “Não se deve buscar o maior retorno possível quando o mercado sobe, deve-se buscar retorno de acordo com o perfil de risco e de ciclo de vida, e ter em mente que é normal acontecer quedas nas bolsas todos os anos, mas, claro, não na magnitude da queda nesse momento. Para diversificação, você precisa já ter um portfólio que faça sentido com seu perfil, prazo e objetivo; fundos multimercados, investimentos no exterior (dólar, ouro e bolsas), fundos de ações ativos e passivos, ETF, Fundo de Investimento Imobiliário, Tesouro Direto e fundos de Previdência Privada são alternativas interessantes para compor uma carteira bem diversificada”.

Um enigma nesses questionamentos para os investidores também é se eles devem ou não voltar para a renda fixa. De acordo com Gisele Colombo de Andrade, planejadora financeira CFP®, é indicado realocar investimentos para a renda fixa apenas em casos extremos. “Se você não tem reserva de emergência, se perdeu o seu emprego por conta da paralisação ou por qualquer outra razão, aí sim são situações que vale essa mudança”, afirma.

