Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2021

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A CEEE Grupo Equatorial preparou o Plano Verão para reduzir as interrupções no fornecimento de energia elétrica durante o período mais quente do ano no Rio Grande do Sul.

Segundo a companhia, foram avaliados todos os pontos críticos em subestações, linhas de transmissão e alimentadores, além das informações sobre a configuração da rede e sua distribuição para a população.

Ações prévias de inspeção e planejamento foram realizadas e detectaram a necessidade de implantação de melhorias para o atendimento operacional, buscando maior agilidade no atendimento à população. São elas: plantão com cerca de 270 equipes para serviços como restabelecimento da energia, inspeção e ligação nova, sendo 40 delas para atendimento 24h no litoral; inspeções em aproximadamente 200 transformadores de rua que apresentaram algum tipo de ocorrência no verão passado; 13 inspeções e manutenções em transformadores de subestações e linhas de transmissão nos municípios de Porto Alegre, Guaíba, Arroio do Sal, Atlântida Sul, Osório, Santo Antônio da Patrulha e Tramandaí; instalação de equipamentos de controle de tensão para evitar sobrecargas em redes de distribuição; disponibilidade de sistemas de telecomando de equipamentos e supervisão de subestações; implantação da tecnologia Loop Automation (automação por meio de recomposição automática); revisão e retirada de ramais emendados ou improvisados e manutenção de chaves e equipamento reincidentes; poda e limpeza de vegetação perto ou sob a rede de distribuição.

A CEEE Grupo Equatorial também abrirá aos sábados, das 8h às 12h, as suas agências de atendimento ao público em Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Torres e Tramandaí. O funcionamento nos dias úteis permanece inalterado, com horário das 8h às 17h.

