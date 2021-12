Política Bolsonaro diz que o Auxílio Emergencial mudou a vida de milhões de pessoas durante o “fique em casa”

25 de dezembro de 2021

"Foram mais de 750 milhões de pagamentos e mais de R$ 350 bilhões creditados", afirmou o presidente

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, neste sábado (25), que o Auxílio Emergencial mudou a vida de milhões de pessoas durante o “fique em casa que a economia a gente vê depois”.

“Foram mais de 750 milhões de pagamentos e mais de R$ 350 bilhões creditados. Com o Auxílio Brasil, o governo continua dirimindo impactos a quem mais precisa”, escreveu Bolsonaro nas redes sociais.

O presidente sempre criticou as medidas restritivas impostas por governadores durante a pandemia de coronavírus, que causaram impacto na economia brasileira.

Aniversário do pai

No Twitter, Bolsonaro também lembrou do aniversário do seu falecido pai: “25 de dezembro, também data de nascimento do meu saudoso pai, Percy Geraldo Bolsonaro. Minha mãe, Olinda Bonturi, se encontra com 94 anos. Saudades, Deus, Pátria, Família! Feliz Natal a todos”.

Pronunciamento

Durante pronunciamento em rede nacional de rádio e TV na noite de sexta-feira (24), véspera de Natal, Bolsonaro afirmou, ao lado da primeira-dama Michelle, que 2021 foi um “ano de muitas dificuldades”, mas disse esperar que 2022 “seja um ano de esperança, conquistas e realizações”.

“Não economizamos esforços para apoiar a todos, em especial os mais vulneráveis”, completou a primeira-dama. Ela ressaltou que o governo não se afastou do que acredita e defende: Deus, pátria, família e liberdade.

