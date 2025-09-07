Expointer Planta de erva-mate gaúcha tem características especiais e origina nova cachaça

Estudo confirmou que a planta apresenta variações específicas conforme a região de cultivo.

A erva-mate produzida no Rio Grande do Sul apresenta aroma e sabor exclusivos. É o que informa uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que analisou o perfil químico da planta cultivada na região do Alto Taquari e identificou características inéditas.

Os resultados do estudo realizado em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e a Emater/RS foram compartilhados em oficinas nos dois sábados da Expointer, no espaço do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RS), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/RS) e da Federação da Agricultura do Estado do RS (Farsul), no Pavilhão Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O público pôde conhecer e experimentar as novidades sobre a erva-mate, declarada patrimônio cultural do Rio Grande do Sul em 2023. O estudo confirmou que a planta apresenta variações específicas conforme a região de cultivo. Outra descoberta vem dos frutos da planta fêmea, antes descartados como resíduos pela cadeia produtiva e agora aproveitados para a produção de cachaça.

Durante cada oficina, os participantes receberam dois copinhos com ervas originárias do Alto Taquari. Na sequência, cada um dos 11 inscritos cevou seu chimarrão e comparou as percepções sensoriais.

Os frutos da planta fêmea, até então considerados inúteis para a produção de erva-mate e vistos como um fator de enfraquecimento da árvore em relação ao macho, ganharam nova função.

Segundo a pesquisadora Helen Hackbart, integrante da equipe, cerca de 200 compostos químicos influenciam diretamente no sabor e no aroma da erva-mate, reforçando a singularidade do produto regional. “Identificamos os principais elementos responsáveis pelas notas sensoriais, que podem variar de frutadas a herbais, com nuances de floresta e capim”, explica.

“Elaboramos um projeto para a produção de cachaça, com 500 litros desenvolvidos em uma planta piloto. Atualmente, investigamos o ponto ideal de maturação dos frutos para garantir a qualidade da bebida”, relata Helen.

A pesquisa ainda está em andamento e a nova bebida destilada sequer tem nome definido.

O coordenador de Projetos de Agronegócio do Sebrae/RS, André Bordignon, ressaltou que a pesquisa se conecta ao processo de indicação geográfica, passo importante para a futura denominação de origem da erva-mate gaúcha.

“Tomo chimarrão todos os dias e percebi que não conhecia a fundo a erva-mate. Essa troca de conhecimento é fundamental para fortalecer a identidade e a qualidade do nosso produto”, afirma.

A degustação surpreendeu até mesmo especialistas. A engenheira agrônoma Gabriela Rodrigues Machado, que participou da oficina nesse sábado (6), aprovou a novidade. “A cachaça produzida com a fruta da erva-mate foi excelente. Embora eu seja engenheira agrônoma, não havia considerado essa possibilidade. A bebida estava adocicada e agradável. Apesar da acidez, apreciei muito o resultado, valorizando a doçura e as nuances frutadas”, afirma.

