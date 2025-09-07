Porto Alegre Unidade Móvel realiza mais de 170 atendimentos a cães e gatos no bairro Mario Quintana

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

As ações são realizadas semanalmente e têm o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da castração. Foto: Filipe Karam/PMPA As ações são realizadas semanalmente e têm o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da castração. (Foto: Filipe Karam/PMPA) Foto: Filipe Karam/PMPA

A Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre realizou na tarde desse sábado (6), serviços essenciais para os pets na rua Treze de Maio, no Mário Quintana. Foram 99 atendimentos realizados a cães e gatos, 70 solicitações para castração e quatro microchipagem em animais de raça bravia, somando mais de 170 procedimentos entre vacinas, vermífugos, entre outros.

A ação foi realizada pela prefeitura da cidade, por meio do Gabinete da Causa Animal (GCA), em parceria com a Secretaria Municipal de Governança (Smgov) e a Faculdade de Veterinária da Ufrgs (Favet).

As ações são realizadas semanalmente e têm o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da microchipagem e castração como ferramentas fundamentais para a proteção e controle populacional de cães e gatos.

Dentre as dezenas de tutores estava a Rafaela de Freitas, de 12 anos, que soube da ação por uma vizinha protetora e compareceu com a Laurinha, cão sem raça definida, com dois anos. “A Laurinha é bem mimada, cuidamos muito dela, tem várias roupinhas e hoje trouxe para tratar da saúde.”

As próximas ações ocorrem nesta quarta-feira (10), das 13h às 16h, no Loteamento Santa Terezinha. Também na quinta-feira (11), no bairro Cristal, em local a ser informado em breve.

A professora e médica veterinária da Faculdade de Medicina da Ufrgs, Saionara Araujo wagner, que participou com residentes como forma de extensão universitária, ressalta a importância de estar junto com o poder público em uma comunidade que necessita de acesso aos serviços. “Importante que nossos alunos possam participar da ação em um território que muitas vezes é vulnerável e precisa desta atenção e nossa dedicação.”

A vice-prefeita Betina Worm participou da ação, conversando com tutores, passando também um pouco de seu conhecimento na área veterinária. “Realizamos a articulação importante nesta região, junto à subprefeitura e ao Gabinete da Causa Animal e facilitamos o acesso da população a serviços de saúde e orientações. Levamos o atendimento a quem mais precisa.”

A secretária-executiva do GCA, Tatiana Guerra, reforça a importância da ação regionalizada. “Além dos animais ganharem todo o cuidado e serviços veterinários, a população recebe orientações sobre combate as zoonoses, cuidados e principalmente a prevenção.”

Desde o início do ano, a Unidade Móvel de Saúde Animal já esteve presente em comunidades das regiões Glória, Extremo Sul, Humaitá/Navegantes, Ilhas, Lomba do Pinheiro, Norte, Restinga, Eixo Baltazar, Zona Sul, Cruzeiro, Morro da Cruz, Loteamento Santa Terezinha, somando mais de 740 animais atendidos.

