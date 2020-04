Acontece Plataforma de ensino adaptativo libera Desafio Nota Máxima para alunos de cursos da saúde de todo o Brasil

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Kroton)

A Kroton, marca da holding Cogna com foco em educação superior, está disponibilizando gratuitamente sua plataforma de ensino adaptativo a alunos da área de saúde em todo o país. Chamada de Desafio Nota Máxima, a ferramenta reúne mais de 70 mil recursos didáticos, entre conteúdos e questões, disponíveis como forma de complementar e fixar a aprendizagem.

O Desafio Nota Máxima é liberado a alunos de graduações da área da saúde, de quaisquer instituições, até o final do primeiro semestre deste ano, como forma de apoio aos estudantes durante a crise provocada pelo novo coronavírus. Por meio de algoritmos, a ferramenta identifica lacunas no aprendizado de cada aluno, direcionando-o de maneira individualizada para um estudo mais adequado às suas necessidades. O graduando é estimulado a realizar atividades extras e exercícios com base nos conteúdos em que apresenta maior dificuldade e cujo desempenho precisa melhorar.

“Essa é mais uma oportunidade para que alunos da área da saúde continuem estudando e acessando conteúdos de qualidade nesse período de crise. Embora o país todo esteja passando por uma situação delicada, acreditamos que a educação não pode parar. Por isso, liberamos o Desafio Nota Máxima como uma forma de contribuir com o aprendizado de um número cada vez maior de estudantes, seguindo o nosso compromisso social com a educação”, afirma Daniel Piantino, gerente de engajamento e aprendizagem da Kroton.

