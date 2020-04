Acontece Coronavírus: startup disponibiliza mais de 80 cursos online gratuitos

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Kultivi)

A plataforma de ensino do país, a curitibana Kultivi é uma opção para quem busca ensino de qualidade e gratuito. A startup oferece mais de 80 cursos em diferentes áreas, como idiomas, empreendedorismo, medicina e voltados ao Enem e à OAB – ao todo, soma mais de 4 mil aulas distintas. “Neste momento de reflexão e, principalmente, que exige tranquilidade, é muito interessante buscar uma ocupação fora da rotina, e nada melhor do que aproveitar o tempo livre para aprender. Por esse motivo, nossa plataforma disponibiliza mais de 80 cursos online gratuitos para os brasileiros”, comenta o sócio fundador da Kultivi, Cláudio Matos.

Atualmente, a Kultivi conta com mais de 520 mil alunos inscritos em seus cursos, que contabilizam mais de 4 mil aulas exclusivas. “Só no domingo, dia 29 de março, tivemos 18 mil inscrições em nossa plataforma. Temos notado uma busca muito grande por cursos de idiomas, especialmente o inglês”, disse Matos. Grande destaque da plataforma, o curso de inglês, que oferece 230 aulas e materiais de apoio, já conta com mais de 160 mil inscritos. “Um curso de inglês como o nosso, se vendido, não sairia por menos de R$ 10 mil. Na Kultivi, com a democratização do ensino, esperamos formar milhões de novos poliglotas”, relatou Matos. Outro perfil de aluno que tem buscado conteúdo é o de estudantes interessados em realizar provas de exames, como o Enem ou a OAB.

