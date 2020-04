Acontece Biscoitos Zezé apoia projeto da Randon e do Estado do RS que fornece álcool em gel, assistência de enfermagem e alimentos para caminhoneiros

Biscoitos Zezé doou oito mil pacotes de bolachas. Foto: Divulgação Biscoitos Zezé doou oito mil pacotes de bolachas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Biscoitos Zezé decidiu apoiar o projeto da Randon e do governo do Estado do RS que fornece álcool em gel, assistência de enfermagem e alimentos para caminhoneiros, fazendo sua própria doação de alimentos.

Motoristas de veículos de carga que circulam por estradas estaduais, e precisam manter suas atividades para evitar o desabastecimento, portanto, ganharão um reforço na luta contra o novo coronavírus.

A parceria entre Estado e Randon distribuirá seis mil frascos de álcool gel gratuitamente para os oito postos da EGR. Além disso, os caminhoneiros poderão verificar a temperatura corporal, o índice de oxigenação do sangue e medir a pressão arterial. Se o usuário tiver diagnóstico combatível com o Covid-19, será orientado a procurar um centro de saúde. Para casos mais graves, haverá ambulâncias da EGR disponíveis.

Para que o projeto fosse ainda mais completo, levantou-se a importância da doação de alimentos. Neste momento, entraram as parcerias da Docili e da Biscoitos Zezé, que doou oito mil pacotes de bolachas.

“Para nós, ajudar neste momento é mais do que um dever, é uma satisfação. Especialmente quando se trata de um pequeno amparo e carinho para os verdadeiros heróis que são os nossos motoristas! Garantem com muita coragem e determinação o abastecimento tão necessário à população e permitem que setores fundamentais da economia funcionem, como a indústria de alimentos e tantos outros! É o momento para que cada um, dentro das suas possibilidades, entenda a importância e a relevância da solidariedade”, afirmou o diretor da Biscoitos Zezé, Fábio Ruivo.

A ação começa na sexta-feira (3) e ocorre das 8h30 às 12h e das 13h às 18h, com intervalos quando as equipes necessitarem atender ocorrências na via.

As unidades de triagem funcionarão junto a postos do CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) nos seguintes municípios:

Encantado – ERS-129, km 68;

Coxilha – ERS-135, km 18;

Gramado – ERS-235, km 32;

Sapiranga – ERS-239, km 24;

Portão – ERS-240, km 13;

Santa Cruz do Sul – RSC-287, km 99;

Cruzeiro do Sul – RSC-453, km 18;

Teutônia – RSC-453, km 128.

