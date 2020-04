Rio Grande do Sul Aumenta para 396 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

Porto Alegre concentra a maioria dos casos no RS Foto: Divulgação Porto Alegre concentra a maioria dos casos no RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com dez novas infecções por coronavírus registradas em Novo Hamburgo, o número de casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul aumentou para 396, segundo dados divulgados na manhã desta sexta-feira (03) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Os exames no município do Vale do Sinos foram realizados pela Feevale na quinta-feira (02). Agora, Novo Hamburgo tem 14 casos da doença, ficando atrás apenas de Bagé, com 16, e Porto Alegre, com 232. Caxias do Sul registra 13 ocorrências.

