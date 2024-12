Brasil PM dá tiro à queima-roupa em rapaz que filmava ação policial em São Paulo

26 de dezembro de 2024

O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Foto: Reprodução O estado de saúde da vítima não foi divulgado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um policial militar deu um tiro à queima-roupa em um homem de 24 anos que filmava uma ação policial ocorrida na madrugada desta quarta-feira (25) em São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que o rapaz baleado tentou tomar a arma de um agente. No entanto, a conduta não é possível ser vista no vídeo registrado por câmera de segurança. A Polícia Militar afastou os quatro policiais militares envolvidos na ação.

A SSP disse que os policiais foram chamados para atender uma ocorrência e foram hostilizados por moradores ao tentarem retirar cones da rua. Entenda o passo a passo da ocorrência:

– Uma viatura chega ao local, e dois militares descem do veículo e passam a discutir com diversas pessoas que estão na via. Um dos policiais sai da viatura já com a arma em punho.

– A discussão fica mais tensa, e chega segunda viatura. Nesse momento, um rapaz pega o celular e começa a filmar a ação.

– Alguns segundos mais tarde, um dos PMs passa a dar golpes de cassetete em um outro homem, que segura um cone.

– Uma mulher joga um copo de bebida em um dos policiais.

– O rapaz com o celular na mão se aproxima da cena. O PM parte para cima dele com o cassetete, e ambos saem do campo de visão da câmera.

– O policial que está com a arma em punho deste o início da confusão se aproxima e atira à queima-roupa no homem com celular.

– Moradores presentes parecem pedir calma aos policiais.

– O homem baleado é retirado do local com a ajuda dos próprios moradores.

A secretaria informou que ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Antônio Giglio, em Osasco. Além disso, outro homem, de 40 anos, foi detido no local. A arma do PM foi apreendida para perícia, e um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar os fatos.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Além das imagens das câmeras de segurança, a Polícia Militar também vai analisar o que as body cams dos agentes gravaram durante a ocorrência.

“A Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar rigorosamente o caso e afastou quatro policiais envolvidos na ação. As imagens registradas pelas câmeras corporais dos agentes farão parte do inquérito. Desvios de conduta não são tolerados pela corporação e todas as medidas cabíveis serão tomadas”, informa trecho do comunicado da Secretaria da Segurança.

