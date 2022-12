Porto Alegre Porto Alegre mantém serviços essenciais durante jogo do Brasil nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O trabalha normalmente com todas as coletas durante os jogos da seleção: domiciliar, seletiva e de lixo público Foto: Divulgação SMSUrb PMPA O O trabalha normalmente com todas as coletas durante os jogos da seleção: domiciliar, seletiva e de lixo público. (Foto: Divulgação SMSUrb PMPA) Foto: Divulgação SMSUrb PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre mantém os serviços essenciais com funcionamento normal nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa 2022. Nesta sexta-feira (9) o Brasil enfrenta a Croácia, a partir das 12h. As unidades de saúde, vacinação e hospitais não sofrem alterações de expediente. O mesmo vale para os serviços de limpeza urbana, segurança e assistência social. O transporte coletivo terá reforço em algumas linhas. Confira abaixo:

Social – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) terá atendimento normal para Cadastro Único (CadÚnico) no prédio da avenida João Pessoa, 1105, loja da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para cartão TRI Idoso e PCDS, Centros de Referência da Mulher e dos Direitos Humanos. O Sine Municipal irá fechar às 17h. Já o Conselho Tutelar não terá alteração de horários durante os jogos.

Educação – Nas 56 escolas de Ensino Fundamental e as 42 escolas de Educação Infantil da rede municipal, as aulas poderão ocorrer normalmente, conforme decisão de cada instituição, ou aderir à liberação antecipada e entrada postergada nesta sexta-feira (9). As escolas que alterarem seu horário de funcionamento deverão compensar essas horas posteriormente. Já nas 214 escolas parceiras, o horário de atendimento não será modificado. No entanto, os pais/responsáveis que quiserem poderão buscar seus filhos mais cedo, conforme artigo 4º da IN 07/2.

Limpeza urbana – O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalha normalmente com todas as coletas durante os jogos da seleção: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às 12h e das 13h às 16h. O DMLU atende pelo telefone 156.

Água, esgoto e drenagem – Fone 156, opção 2: atendimento diário 24h para registrar vazamentos de água, extravasamentos de esgoto cloacal e pluvial e solicitar serviços operacionais. Atendimento do Dmae ocorre também pelo app 156+POA. Para esclarecer assuntos da área comercial, denunciar ligações clandestinas e outros serviços o atendimento tem horário normal de funcionamento, das 8h às 17h.

Horários de atendimento presencial:

– Postos Centro e Leste (rua José Montaury, 159, e da av. Cristiano Fischer, 2.402) – das 8h às 11h.

– Tudo Fácil Zona Norte (localizado no terceiro andar do Shopping Bourbon Wallig) – terá horário normal, das 10h às 20h.

Transporte – A prefeitura vai reforçar a oferta nas linhas de maior atendimento dos principais eixos do transporte coletivo duas horas antes do início da partida. Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do app do Cittamobi ou Cartão TRI, disponível para smartphones iOS e Android, e também na tabela horária disponível no site da empresa.

Linhas que receberão reforço:

398 Pinheiro

397 Bonsucesso

491 Passo Dornelles

631 Parque dos Maias

627 Agostinho

6135 Sarandi Elisabeth

494 Rubem Berta

662 Rubem Berta

210 Restinga Nova

211 Restinga Velha

171 Ponta Grossa

268 Belém Novo

523 Triângulo/24 de outubro/Auxiliadora

624 São Borja

Não essenciais – A alteração de expediente da administração direta, autárquica e fundacional nos serviços não considerados essenciais consta no decreto municipal 21.732. Nos jogos dias de jogos às 12h, o expediente será das 7h30 às 11h30.

As horas não trabalhadas deverão ser compensadas pelos servidores de acordo com a legislação vigente. O decreto não se aplica aos serviços considerados essenciais, que terão funcionamento normal. Não haverá ponto facultativo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre