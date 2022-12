Rio Grande do Sul Judiciário gaúcho vence o Prêmio Innovare em duas categorias

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Desembargador Giorgis, Ministra Rosa Weber e Desembargador Alberto Delgado Neto Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF Desembargador Giorgis, Ministra Rosa Weber e Desembargador Alberto Delgado Neto Créditos: Rosinei Coutinho/SCO/STF Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

A Justiça do Rio Grande do Sul conquistou o 1º lugar em duas categorias na 19ª edição do Prêmio Innovare.

Foram vencedores na categoria Tribunal o “Programa Formando Gerações”, promovido pelo Memorial do Judiciário do RS, e na categoria Juízes o “Projeto Borboleta”, realizado nos dois Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto Alegre. O anúncio ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (07), em cerimônia realizada no Supremo Tribunal Federal.

O 1° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Alberto Delgado Neto, participou da solenidade representando a Administração, acompanhado pelo Diretor do Memorial do Judiciário do RS, Desembargador aposentado José Carlos Teixeira Giorgis, e a Juíza de Direito Madgéli Frantz Machado, titular do 1° Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto Alegre.

“É uma satisfação imensa que estamos sentindo, eis que o Judiciário gaúcho foi premiado em 1º lugar nas duas categorias nas quais estava inscrito, vencendo um prêmio no qual tínhamos muitos concorrentes. Isso demonstra que os magistrados e servidores do Judiciário do Rio Grande do Sul se dedicam diuturnamente às práticas de inovação para o alcance dos serviços de jurisdição para um número cada vez maior de pessoas, promovendo um atendimento substancial aos que procuram nossa Justiça. A vitória mostra que estamos dedicados às práticas inovadoras no Judiciário gaúcho”, afirmou o Desembargador Alberto.

A presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, também parabenizou os vitoriosos: “Fico muito honrada com mais este reconhecimento nacional do trabalho desenvolvido pelo Judiciário gaúcho em prol da sociedade. A premiação demonstra que a Justiça do Rio Grande do Sul está sempre na vanguarda, através de uma busca incessante do aperfeiçoamento dos nossos serviços e da criação de novas ideias e projetos que possam beneficiar os jurisdicionados. Quero registrar meus cumprimentos ao Diretor do Memorial, Desembargador José Carlos Giorgis, pela vitória do Programa Formando Gerações e à Juíza Madgéli Frantz Machado, pela conquista com o Projeto Borboleta. Parabéns a todos os magistrados e servidores que atuaram junto nestas exitosas iniciativas que orgulham o Judiciário!”.

O Desembargador Giorgis ficou emocionado com a conquista do primeiro lugar. “O Memorial viveu o momento mais emocionante de sua trajetória ao conquistar a principal Categoria do Prêmio Innovare. Vitória dos nossos servidores e estagiários que aperfeiçoam a prática pedagógica Formando Gerações há mais de 10 anos. Mais de 17 mil estudantes já passaram pelo Espaço da entidade aprendendo noções de cidadania, funcionamento das instituições e valorização da pessoa humana. Foi uma conquista histórica que a todos estimula para outras iniciativas”, disse ele, agradecendo o apoio da Administração do TJ.

A Juíza Madgéli destacou o trabalho coletivo realizado na iniciativa vencedora. “Estou imensamente feliz pelo prêmio concedido ao Projeto Borboleta. É o reconhecimento do trabalho desenvolvido por muitas mãos, corações e mentes, no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Que o percurso das borboletas inspire a construção de muitas ações pelo Brasil afora, contribuindo para um mundo melhor, sem violência e sem discriminação contra as mulheres, com paz e igualdade. Gratidão a todos que fazem parte! Agradecimento especial ao Tribunal de Justiça pelo apoio ao longo desses mais de 10 anos de caminhada! “, afirmou a magistrada.

A cerimônia contou com a presença da Presidente do STF, Ministra Rosa Weber, e do Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, entre outras autoridades.

