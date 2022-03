Em áudios encaminhados a um grupo do WhatsApp, Arthur do Val teria dito que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”.

Em áudios encaminhados a um grupo do WhatsApp, Arthur do Val teria dito que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Foto: Reprodução/Instagram