Notas Mundo Polícia americana encontra 17 corpos em asilo de New Jersey

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

Na segunda-feira, a polícia de Andover, no Estado de New Jersey (EUA), recebeu uma informação anônima sobre um corpo sendo armazenado em um galpão do lado de fora de uma das maiores casas de repouso da região. Quando a polícia chegou, o cadáver havia sido removido do local, mas eles descobriram outros 17 corpos empilhados dentro do asilo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo