Dirigente do COI aponta avanço na economia japonesa com Olimpíadas

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

O australiano John Coates, presidente da Comissão de Coordenação de Tóquio 2020 e ex-vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), mostrou otimismo, nesta quinta-feira, com a realização dos Jogos Olímpicos no ano que vem. Segundo o dirigente, as competições servirão para avançar a economia japonesa após o impacto da pandemia de coronavírus.

