Polícia Polícia apreende 14 fuzis no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











As armas estavam escondidas em uma residência no bairro Boa Vista, em São Leopoldo Foto: Polícia Civil/Divulgação As armas estavam escondidas em uma residência no bairro Boa Vista, em São Leopoldo. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após dois meses de investigação, a Polícia Civil realizou a Operação Desarmado em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Durante o fim de semana, diversas armas de grosso calibre foram apreendidas.

Os agentes recolheram 14 fuzis e 68 carregadores em uma residência no bairro Boa Vista. Dos 14 fuzis apreendidos, 11 são de calibre 7.62 e os outros três 5.56.

O homem responsável por esconder e proteger os armamentos foi preso. O criminoso tem 33 anos. Ele possui vasta ficha de antecedentes criminais, inclusive, pela prática de crimes violentos, como homicídios qualificados, roubos com emprego de arma de fogo e crimes vinculados ao narcotráfico.

Segundo a delegada Marcela Ehler, da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, os policiais identificaram e monitoraram o imóvel, onde havia uma estrutura para depositar e esconder as armas.

“Chamou a atenção dos policiais o fato de que grande parte do armamento apreendido já estava escondido no interior do piso da casa, o qual era acessado através de um buraco coberto por lajotas. A residência onde o armamento foi localizado está situada no bairro Boa Vista, na cidade de São Leopoldo. No referido local, foram apreendidos 14 fuzis e 68 carregadores”, informou a Polícia Civil nesta segunda-feira (2).

“É um armamento de grosso calibre, tivemos êxito em encontrar essas armas que estavam sendo adquiridas pelo crime organizado. O homem que estava guardando esse armamento, em uma residência em São Leopoldo, foi preso e possui vários antecedentes criminais, inclusive, por homicídio e outros crimes violentos”, disse o chefe de Polícia do RS, delegado Fernando Sodré, durante entrevista coletiva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/policia-apreende-14-fuzis-no-vale-do-sinos/

Polícia apreende 14 fuzis no Vale do Sinos

2024-09-02