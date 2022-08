Geral Polícia apreende 18 quilos de crack em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Esquema de telentrega de crack foi desarticulado na capital gaúcha. Dois indivíduos foram presos em flagrante. (Foto: Divulgação)

Na cidade de Porto Alegre, em duas ações diversas nos bairros Belém Novo e Partenon, na noite da última sexta-feira (26), a Polícia Civil prendeu dois indivíduos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 18 quilos de crack foram apreendidos nas investidas. A droga é avaliada em aproximadamente 350 mil reais

Na primeira ação, um casal foi abordado pela equipe policial enquanto transportava 12 quilos de crack num veículo HB20, no bairro Belém Novo, em Porto Alegre.

A abordagem ocorreu após uma denúncia informando que o casal efetuaria diversas entregas na Capital e Região Metropolitana de Porto Alegre. O veículo, que continha as drogas no porta-malas, também foi apreendido e será solicitado à Justiça para que seja revertido à Polícia Civil para uso em investigações policiais.

Após a abordagem e apreensão das drogas, ambos foram presos em flagrante pelos crimes tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em outra ação policial, promovida pela mesma delegacia, em continuidade à primeira ação na Zona Sul, a equipe policial, no bairro Partenon, em Porto Alegre, apreendeu mais 6 quilos de crack, um revólver, centenas de embalagens contendo cocaína e ecstasy, munições e uma balança de precisão. No local, havia um suspeito que foi detido, mas liberado após o registro de ocorrência, pois não se encontrava em situação de flagrante, respondendo o inquérito policial na condição de suspeito.

Segundo a polícia, ambas as apreensões estão interligadas e pertencem ao mesmo grupo criminoso.

Brigada Militar na Serra

Em outra operação, desencadeada pela Brigada Militar também na sexta-feira, foram apreendidos mais de 8 quilos de crack em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Segundo a polícia, a ação foi realizada em 25 cidades compreendidas pelo 3º Batalhão de Áreas Turísticas para reprimir crimes de homicídios, tráfico de drogas, roubo e furtos entre outros.

No Centro de Bento Gonçalves um adolescente de 16 anos foi apreendido com porções de maconha, celular e dinheiro. No bairro Maria Goretti, um motociclista, de 26 anos, foi abordado e o veículo estava em situação irregular. Neste mesmo bairro, dois indivíduos foram avistados e fugiram deixando para trás uma sacola com oito tijolos de crack, além de mais de 1,2 mil pedras prontas para venda. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal.

