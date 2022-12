Polícia Polícia apreende 240 quilos de maconha em caminhão de transportadora em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A droga era transportada em meio a produtos lícitos Foto: Polícia Civil/Divulgação A droga era transportada em meio a produtos lícitos. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil interceptou, no fim da noite de quinta-feira (29), um caminhão que transportava 240 quilos de maconha na Zona Norte de Porto Alegre. O motorista foi preso em flagrante.

Segundo o delegado Gabriel Borges, após denúncias, a polícia passou a investigar uma transportadora localizada no Vale do Sinos que, a pedido de traficantes, estaria levando drogas de Porto Alegre para São Leopoldo e Novo Hamburgo.

As apurações indicam que as cargas de entorpecentes eram transportadas em meio a produtos lícitos, como móveis e eletrodomésticos. Conforme a Polícia Civil, entre o Natal e o Ano-Novo seria realizado um grande transporte de drogas entre a Capital e o Vale do Sinos.

Diante disso, os policiais passaram a monitorar os veículos suspeitos do transporte, localizando e abordando o caminhão na Zona Norte de Porto Alegre. No veículo, foram localizados diversos objetos lícitos, como eletrônicos e eletrodomésticos. A maconha foi encontrada escondida entre as mercadorias.

A carga e o caminhão, pertencente a uma transportadora de São Leopoldo, foram apreendidos. O motorista, natural do Paraná e sem antecedentes criminais, foi preso em flagrante.

“A ação pontual e rápida possibilitou a grande apreensão e um prejuízo considerável ao crime organizado. A investigação prossegue para identificar e responsabilizar os demais membros da organização criminosa”, disse o delegado Gabriel Borges.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia