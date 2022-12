Porto Alegre Para evitar desabastecimento, Dmae recomenda uso racional da água em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Falta de chuvas diminui o nível do Guaíba, prejudicando a captação de água Foto: Luciano Lanes/PMPA Falta de chuvas diminui o nível do Guaíba, prejudicando a captação de água. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Para evitar desabastecimento, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) recomendou o uso racional da água no período de temperaturas altas e estiagem em Porto Alegre.

O órgão afirmou que, com o baixo nível do Guaíba, em razão da escassez de chuvas, há dificuldade na captação de água, principalmente no bairro Belém Novo, na Zona Sul, causando problemas no abastecimento. Diante desse cenário, o órgão pediu o consumo consciente e a colaboração de toda a população.

Algumas regiões da cidade estão no limite da capacidade de produção, como o Belém Novo e o Extremo-Sul, pois tiveram um grande crescimento populacional. Nessas regiões, pelas características do ponto de captação, que fica em uma enseada, qualquer alteração de vento é sentida de forma mais aguda. Esse fator, somado ao baixo nível, temperaturas e consumo elevado, pode ocasionar falta de água por períodos mais longos.

“O Dmae garante a potabilidade da água e atua para que os impactos dos fenômenos seja o menor possível à população, monitorando permanentemente a operação técnica das estações e o tratamento”, disse o diretor-geral do departamento, Alexandre Garcia.

Veja dicas para evitar o desperdício de água:

– Use balde e pano para limpar o carro.

– Não demore no banho. O chuveiro gasta, em média, 4 litros de água por minuto.

– Vai lavar a calçada? Esqueça a mangueira e utilize balde e vassoura.

– Junte as roupas antes de lavar na máquina ou no tanque.

– Evite trocar a água da piscina todos os dias e cubra quando ela não estiver sendo usada.

– Mantenha a torneira fechada ao fazer a barba ou escovar os dentes.

– Conserte eventuais vazamentos. Um buraco de 2 milímetros em um cano desperdiça 3.200 litros de água por segundo.

