A Polícia Rodoviária Feral (PF) apreendeu na sexta (28) 131,6 kg de cocaína que, totalizadas, valem mais de R$ 16,4 milhões. A apreensão ocorreu no município de Miranda, no Mato Grosso do Sul. Os guardas disseram que pediram para o condutor parar o veículo, sinalização que não foi obedecida, dando início a uma perseguição do automóvel.