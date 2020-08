Grávida de gêmeos, a psicóloga Julliane Ferreira Aguiar, 29, morreu vítima da covid-19, na madrugada de sexta (28), após precisar de um parto de emergência devido ao estado crítico de saúde. As bebês também não resistiram. O caso ocorreu no município de Araguaína, localizado na região norte do Tocantins.