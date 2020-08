Curitiba mantém as aulas suspensas

A Prefeitura de Curitiba publicou decreto que mantém a suspensão das aulas na rede municipal de ensino até 30 de setembro. As aulas na rede municipal foram paralisadas no dia 13 de abril devido a pandemia da Covid-19. Desde então os estudantes das escolas públicas de Curitiba têm participado de videoaulas disponíveis na TV aberta e no YouTube.