Geral Polícia apreende mais de 750 celulares durante operação para recuperar aparelhos furtados no Rock in Rio

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Duas pessoas foram presas em flagrante. (Foto: Divulgação)

Mais de 750 celulares foram apreendidos nessa segunda-feira (16) durante uma operação realizada no mercado popular da Uruguaiana, no Centro do Rio de Janeiro, pela Polícia Civil. A ação teve como objetivo encontrar aparelhos furtados no primeiro final de semana do Rock in Rio. Duas pessoas foram presas em flagrante.

A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e da 19ª DP (Tijuca). De acordo com a Polícia Civil, a investigação, que começou devido ao monitoramento de furtos ocorridos no evento, identificou que diversos aparelhos de origem ilícita estavam expostos a venda em um box na região. Chegando no local os policiais conseguiram flagrar o momento em que um homem desbloqueava um celular objeto de crime.

Em outro estabelecimento, os policiais civis também conseguiram identificar celulares produtos de crime. O responsável pelo local também foi detido.

A ação conjunta foi deflagrada após o cruzamento de dados de inteligência.

Os presos vão responder por receptação qualificada. Os policiais buscam identificar outros possíveis envolvidos na cadeia criminosa e investigam quais dos 750 aparelhos recuperados foram subtraídos durante o evento. A equipe também busca identificar os legítimos proprietários dos celulares para que os bens sejam restituídos.

Fim de semana

Terminou no último domingo (15) o primeiro fim de semana do Rock in Rio. O festival agora faz uma pausa de três dias até quinta-feira (19), quando reiniciará sua programação. Até domingo (22), passarão pela Cidade do Rock nomes como Jão, Ed Sheeran, Ivete Sangalo, Cyndi Lauper, Katy Perry e Shawn Mendes.

Veja abaixo as atrações da próxima quinta-feira (19):

– Palco Mundo – 16h40: Jão; 19h: Joss Stone; 21h20: Charlie Puth; e 0h: Ed Sheeran.

– Palco Sunset – 15h30: Pedro Sampaio; 17h50: Felipe Ret convida Caio Luccas; 20h10: Ferrugem convida Gilsons – Will Smith; 22h45: Gloria Groove.

– Palco New Dance Order – 22h: Illusionize; 23h30: Gabe; 1h: Victor Lou; 2h30: Wade.

– Palco Espaço Favela – 16h: Vinny Santa Fé; 19h: Fundo de Quintal; 21h: Xande de Pilares.

– Palco Global Village – 15h30: Sambaiana; 17h30: Bixiga 70; 19h15: Noa Kirel;.

– Palco Supernova – 15h: WC No Beat convidam Mc Gabzin, Felp22 e MC Th; 17h: Young Piva; 18h30: Aka Rasta; 20h30: Lil Whind convida Omni Black e Rapadura.

As informações são do jornal O Globo.

2024-09-16