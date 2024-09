Geral Entenda a verdadeira história por trás da greve da Boeing nos Estados Unido

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

A Boeing tem uma história particularmente difícil entre a gerência e os sindicatos. (Foto: Divulgação)

No centro da greve da Boeing que começou na última sexta-feira (13) nos Estados Unidos está uma história sobre o que acontece quando executivos mesquinhos perdem o controle e cabe aos trabalhadores colocar todos de volta nos trilhos.

Ano passado, a Boeing não teve lucro. Na verdade, a fabricante de aviões perdeu dinheiro todos os anos desde 2018, quando uma série de acidentes fatais e quase desastres deixaram sua reputação e finanças na sarjeta. Se a Boeing fosse qualquer outro negócio — e não uma metade de um duopólio global que iria falir muito —, ela quase certamente teria declarado falência.

Ainda assim, em 2023, o CEO — contador por formação — recebeu um aumento salarial de 45%, para quase US$ 33 milhões.

Enquanto isso, os salários dos 33.000 funcionários sindicalizados da Boeing estão estagnados.

Eles estão, simplesmente, furiosos.

Anos de ressentimento reprimido pela má gestão da Boeing, combinados com a inflação da era da pandemia e um movimento trabalhista ressurgente, tornaram essa greve inevitável.

A Boeing tem uma história particularmente difícil entre a gerência e os sindicatos.

Greves passadas — a última foi em 2008 — “aconteceram porque um lado queria destruir o outro”, disse Richard Aboulafia, diretor administrativo da AeroDynamic Advisory. Mas, nos últimos anos, ele disse, a animosidade vinha mais da gerência.

Em 2014, o CEO James McNerney inflamou as tensões com a base quando, em uma chamada com investidores, disse que adiaria sua aposentadoria porque “o coração ainda estaria batendo, os funcionários ainda estariam encolhidos”. Embora mais tarde ele tenha se desculpado pelo comentário, chamando-o de “uma piada que deu errado”, os membros do sindicato não o esqueceram até agora, disse Aboulafia.

Tudo isso representa um teste inicial e uma oportunidade para a nova CEO da Boeing, Kelly Ortberg, que assumiu há apenas cinco semanas.

Ortberg, um engenheiro mecânico com quase quatro décadas de experiência na indústria aeroespacial, tem a tarefa nada invejável de desfazer uma década de erros executivos que priorizaram a eficiência em detrimento da qualidade e destruíram o relacionamento da empresa com sua força de trabalho sindicalizada — cerca de 20% de todos os funcionários da Boeing.

Uma greve dificilmente seria o ideal para o novo chefe, especialmente considerando as crises simultâneas da Boeing, com várias investigações federais sobre a explosão quase catastrófica de uma porta em janeiro, dois de seus astronautas presos no espaço e aguardando resgate da rival da Boeing, a SpaceX, além de um grupo de clientes irritados e um preço de ações que perdeu 40% de seu valor este ano.

Mas até agora, Ortberg parece ter construído alguma boa vontade. Ele passou seu primeiro dia de trabalho no mês passado visitando o chão de fábrica em Renton, Washington, e anunciou que faria seu trabalho principalmente do escritório de Seattle, perto de várias fábricas e a uns bons 2.300 milhas dos escritórios corporativos da empresa na Virgínia, que passaram a simbolizar a saída da Boeing de suas raízes.

Antes da greve, Ortberg pediu aos trabalhadores que não entrassem em greve, ao mesmo tempo em que reconhecia sua raiva por quase duas décadas de contratos anteriores que reduziram seus benefícios de aposentadoria e assistência médica.

“Acho que o Sr. Ortberg estava em uma posição difícil ao entrar”, disse Jon Holden, que liderou as negociações para o sindicato da Associação Internacional de Maquinistas. “É difícil compensar 16 anos, e acho que essa era uma posição em que ele estava.”

Aboulafia, um crítico feroz da gestão da Boeing, disse estar otimista de que a greve pode ser encerrada “muito rapidamente”.

“Você tinha uma equipe de liderança incrivelmente maçante e sem imaginação, e eles só entendiam o custo”, ele disse. “Agora você tem alguém que entende o que está em jogo.”

Para quem está de fora, a rejeição do sindicato à oferta da Boeing, que incluía um aumento salarial de 25% ao longo de quatro anos, pode ser surpreendente.

Até mesmo os negociadores sindicais descreveram o acordo como o melhor que já tinham visto da Boeing. Ainda assim, os membros — que pediram um aumento salarial de 40% ao longo do contrato de quatro anos (não tão alto quanto o aumento de um ano do ex-CEO Dave Calhoun) — votaram esmagadoramente para rejeitá-lo.

Holden disse que é difícil apontar um único motivo para a resistência, embora tenha notado que os trabalhadores querem mais segurança no emprego, mais folgas e salários mais altos para compensar anos de inflação.

Grande parte da raiva da base vem da empresa ter construído uma fábrica não sindicalizada na Carolina do Sul em 2011 para lidar com parte da produção do 787 Dreamliner. Em 2020, quando a pandemia reduziu a demanda pelo avião, a Boeing transferiu sua produção restante do Dreamliner de sua fábrica sindicalizada em Washington para a Carolina do Sul.

O ressentimento também aumentou depois que o sindicato aceitou uma série de concessões, incluindo o fim dos planos de pensão tradicionais, em 2011 e 2013, para fazer a Boeing abandonar os planos de construir mais fábricas não sindicalizadas. As informações são da CNN.

