Geral Quatro brasileiros morrem em acidente com carro em alta velocidade na França

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A polícia abriu uma investigação para determinar as causas exatas do acidente. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quatro brasileiros morreram em um acidente de carro no leste da França, na madrugada dessa segunda-feira (noite de domingo, no Brasil), enquanto circulavam a 180 km/h por uma estrada da região, comunicaram as autoridades locais. A identificação das vítimas ainda não foi divulgada.

O acidente ocorreu por volta de 1h30 (20h30 no horário de Brasília) em uma estrada departamental próxima à localidade de Saône, onde as quatro vítimas, com idades entre 32 e 54 anos, viviam.

O motorista “perdeu o controle” e o veículo, um Volkswagen Passat que circulava “rápido demais”, colidiu com uma árvore, informou o promotor Étienne Manteaux.

O motor do veículo foi lançado para fora e o velocímetro estava “travado em 180 km/h”, em uma estrada com limite de 50 km/h, acrescentou.

Três das quatro vítimas, todos homens, trabalhavam no setor da construção. O mais jovem, que havia chegado recentemente à França, estava à procura de trabalho.

O prefeito de Saône, Benoît Vuillemin, explicou que as vítimas moravam a “cerca de 200 metros” do local do acidente, “com a mulher e o filho de um deles”.

Esses homens estavam “bem integrados” nesta localidade de 3,3 mil habitantes, “frequentavam clubes esportivos” e “uma criança estudava na escola”, acrescentou.

A polícia abriu uma investigação para determinar as causas exatas do acidente. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/quatro-brasileiros-morrem-em-acidente-com-carro-em-alta-velocidade-na-franca/

Quatro brasileiros morrem em acidente com carro em alta velocidade na França

2024-09-16