Polícia Polícia apreende ônibus carregado com produtos estrangeiros na BR-470 em Lagoa Vermelha, no Norte do RS

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

O homem foi preso pelo crime de descaminho e encaminhado à polícia judiciária de Passo Fundo Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na tarde deste sábado (02), um ônibus carregado com produtos de origem chinesa obtidas ilegalmente no Uruguai. A ocorrência foi na BR-470 em Lagoa Vermelha, no Norte do Rio Grande do Sul.

Durante uma ação de combate à criminalidade, os agentes abordaram um ônibus que seguia no sentido Rio Grande do Sul – Santa Catarina. O motorista e único ocupante, 40 anos, de Passo Fundo, disse que iria para São Paulo.

No interior do coletivo os policiais identificaram que todos os bancos foram removidos para dar lugar a uma carga de dezenas de caixas contendo maquiagens e perfumes, entre outros itens, todos sem nota fiscal ou comprovação de origem. Segundo o condutor, o valor aproximado da carga é de 150 mil reais, mas ainda será apurado o valor real.

O homem foi preso pelo crime de descaminho e encaminhado à polícia judiciária de Passo Fundo, juntamente com a mercadoria e o veículo apreendidos, onde será realizada a identificação e contagem dos itens. Ele já havia sido preso pela PRF pelo mesmo crime em 2022.

2023-09-03