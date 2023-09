Grêmio Na Arena, Grêmio recebe o Cuiabá pelo Brasileirão

Na briga pelo G-4, o Grêmio recebe o Cuiabá, na Arena, em Porto Alegre, neste domingo (03), às 11h. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, o Grêmio voltou a jogar bem e convencer. Venceu o Cruzeiro por 3 a 0, com uma nova formação e estacionou na terceira colocação, com 36 pontos. O clube gaúcho ainda não desistiu do título do Brasileirão, mas entende que é muito difícil pela pontuação do Botafogo.

Já o Cuiabá está passando por um momento diferente. O Dourado vem de três derrotas consecutivas, contra o Athletico, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Além disso, o Cuiabá nunca venceu o Grêmio na Arena.

Escalação do Grêmio

Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Carballo; Cristaldo, João Pedro Galvão e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Escalação do Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ)

Assistente 2: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Daiane Muniz (Fifa/SP)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

Acompanhe na Rádio Grenal

