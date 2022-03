Polícia Polícia apreende R$ 200 mil em drogas em Palmares do Sul

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Houve o recolhimento de cinco quilos de cocaína e de um quilo de crack, sendo preso um traficante Foto: Brigada Militar/Divulgação Houve o recolhimento de cinco quilos de cocaína e de um quilo de crack, sendo preso um traficante. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

Seis quilos de drogas, sendo cinco quilos de cocaína e um quilo de crack, foram apreendidos nesta sexta-feira (04) em uma operação policial conjunta em Palmares do Sul, no Litoral Norte. A venda dos entorpecentes, distribuídos em 45 invólucros, resultaria em um lucro de aproximadamente R$ 200 mil para o narcotráfico.

Com amparo judicial através de mandados de busca e apreensão, a ação ocorreu no distrito de Frei Sebastião. Um traficante, de 38 anos, foi preso. Ele já possui condenação e indiciamento por tráfico de entorpecentes. Houve ainda o recolhimento de um automóvel, dinheiro, máquina de cartão, fertilizantes e telefones celulares, entre outros objetos.

As drogas estavam em um tonel enterrado nos fundos de um imóvel, sendo localizado pelos cães farejadores “Rick” e “Thanos”, dos canis do CRPO Litoral Norte e do 1º Batalhão de Polícia de Choque de Porto Alegre. A ação mobilizou ainda o efetivo do 8º BPM e agentes da DP de Palmares do Sul e da Operação Verão.

