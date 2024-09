Brasil Polícia apura caso da atriz gaúcha Maidê Mahl como lesão corporal

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

A atriz e modelo ficou desaparecida por três dias até ser encontrada debilitada pela polícia de São Paulo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil de São Paulo decidiu abrir nesta semana um inquérito para apurar o caso Maidê Mahl como lesão corporal. A investigação quer esclarecer como a atriz e modelo se machucou. Ela teve ferimentos no rosto e nas pernas, além de passar mal, quando foi encontrada após três dias desaparecida. Até a última atualização desta reportagem, ela continuava internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas (HC).

Maidê foi vista pela última vez no dia 2 setembro, caminhando sozinha em Moema, na Zona Sul da capital. Ela usava sobretudo, boina e cachecol e carregava uma mochila nas costas. Naquele dia, a temperatura máxima foi de 27º C. Desde então, não fez contatos telefônicos e nem atendia ligações.

Amigos de Maidê e outros artistas passaram a divulgar nas redes sociais cartazes sobre o sumiço, com a foto dela, informações e telefones de contato da polícia e de um centro de apoio para quem a localizasse. Uma pessoa que conhece Maidê registrou boletim de ocorrência do desaparecimento na delegacia eletrônica. De acordo com a testemunha, a atriz “tem problemas psiquiátricos e estaria em surto”. O perfil dela no Instagram chegou a ter posts antigos editados no dia em que ela sumiu. Nas imagens, estão pessoas que convivem ou conviveram com ela.

Após analisar câmeras de segurança e ouvir testemunhas, a 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) encontrou Maidê no dia 5. A atriz estava trancada dentro de um quarto de hotel. A polícia arrombou a porta para entrar. Os agentes a encontraram sozinha, machucada e debilitada.

Uma ambulância foi acionada e a levou para uma unidade médica, onde ela permanecia até esta sexta-feira (13). Médicos chegaram a avaliar se ela deveria ser operada. Amigos comentaram nas redes sociais que Maidê estaria sedada, mas o HC não confirma essas informações. A família da atriz a acompanha no hospital.

O último boletim médico oficial da atriz foi divulgado na segunda-feira (9) pelo Hospital das Clínicas:

“A paciente Maidê Mahl segue em estado grave e estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seu quadro clínico não apresentou intercorrências nas últimas 24 horas. Um novo boletim médico só será divulgado em caso de alterações relevantes.”

Investigações

A delegacia responsável por investigar e esclarecer o caso ainda não conseguiu falar com Maidê para saber o que de fato ocorreu com ela. Devido à gravidade do estado de saúde da atriz não há previsão de quando ela poderá ser ouvida.

A polícia investiga se a atriz decidiu por conta própria desaparecer ou se alguém a teria ajudado. Até a última atualização desta reportagem, não havia indícios da participação de outra pessoa. Sobre o motivo do desaparecimento, o DHPP tenta confirmar a versão de que a atriz teria tido um surto psicótico a ponto de querer se isolar e não voltar para onde mora.

O que poderia tê-la levado a tomar essa decisão ainda é investigado. Nas imagens de vídeo em que Maidê aparece, a atriz estava sozinha. É preciso esclarecer como ela sofreu esses machucados e o que a fez ficar debilitada. O DHPP apurou que ninguém entrou no quarto e trabalha com a hipótese de que a atriz tenha ingerido alguma substância que a deixou mal. Foram apreendidas embalagens de alguns produtos que serão periciados para saber o que continham.

Maidê tem 31 anos, é atriz e também tem trabalhos como modelo. Atualmente a imagem dela está passando na plataforma Disney+, onde interpreta Elke Maravilha na série “O Rei da TV”. A produção conta a história de Silvio Santos. Ela também viveu a personagem Giovanna na produção “Vale dos Esquecidos”, do HBO Max . As informações são do G1.

