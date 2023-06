Porto Alegre Polícia Civil abrirá sindicância sobre conduta de delegada durante palestra a estudantes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

Representente da corporação teria constangido alunos de colégio na Zona Sul. (Foto: EBC)

Por meio de nota oficial divulgada nesta quarta-feira (28), a Polícia Civil gaúcha informou que abrirá sindicância sobre incidente protagonizado por delegada da corporação durante palestra no colégio particular João 23, em Porto Alegre. Ela foi alvo de reclamação da comunidade escolar por se dirigir a estudantes de forma supostamente intimidatória e constangedora, dentre outros problemas.

O incidente ocorreu na manhã do dia anterior, quando a agente conduzia na instituição de ensino (localizada no bairro Alto Teresópolis, Zona Sul da Capital) uma edição do programa “Papo de Responsa”, do qual é coordenadora. Trata-se de uma iniciativa cuja finalidade é a abordagem de assuntos como violência, uso de drogas e colaboração entre a população e as forças de segurança pública.

Alunos que conversavam entre si teriam sido repreendidos de forma ríspida e autoritária, comportamento repudiado pela filosofia de atuação do colégio. Por esse motivo, a diretora pedagógica decidiu pelo encerramento do encontro, medida que também teria se refletido em irritação e palavras ofensivas da palestante à funcionária.

No início de maio, a mesma policial – que é titular da Delegacia do Turismo – já havia se envolvido em outro incidente, após jogo entre Inter e Nacional (Uruguai) no Beira-Rio. Titular da Delegacia do Turista e supostamente de folga na ocasião, ela acabou se desentendendo com brigadianos que haviam detido dois suspeitos de agressão a torcedores do time visitante.

A discussão foi gravada por um dos soldados no posto de atendimento de ocorrências do estádio e chegou às redes sociais. Ela teria ordenado aos policiais que retirassem dos detidos as roupas que os indentificavam como torcedores do clube gaúcho. Argumento: “Esses aí não são colorados, e sim bandidos”.

Os brigadianos se recusaram a seguir a determinação, pois isso violoria os direitos dos suspeitos em uma noite de frio. Irritada, a delegada telefonou a um coronel da corporação, acusando os policiais de ofendê-la. Em seguida, o caso passou a ser alvo de apuração pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil.

Manifestação na íntegra

Confira, a seguir, a íntegra da nota oficial divulgada pela Polícia Civil em seu site, a respeito do incidente com alunos e funcionários da escola de Porto Alegre. O endereço é pc.rs.gov.br.

“No tocante ao relato envolvendo a participação do programa Papo de Responsa no Colégio João XXIII, em Porto Alegre, nesta terça-feira (27), a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul informa que tomou conhecimento e que irá apurar internamente as condutas sinalizadas pela instituição de ensino.

A Polícia Civil reforça, ainda, o seu compromisso de manter um diálogo saudável e permanente com alunos, professores e as comunidades escolares do Estado, sempre respeitando as diretrizes pedagógicas, sendo o programa Papo de Responsa uma das principais ferramentas para esse fim.

Desde já, a Polícia Civil coloca-se à disposição da Direção do estabelecimento de ensino para o que se fizer necessário, com o respeito e transparência necessárias”.

(Marcello Campos)

