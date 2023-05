Polícia Polícia Civil deflagra operação contra tráfico interestadual de drogas

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Com as apreensões e o avançar da investigação foi possível apurar os destinatários dos produtos. (Foto: Divulgação/PCRS)

A Polícia Civil deflagrou, na quinta-feira (4), a Operação Atrium com o objetivo desarticular um esquema interestadual de tráfico de drogas via transportadoras e pela utilização dos Correios. Coordenada pela 3ª DIN do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), a ação cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em residências, estabelecimentos comerciais e empresariais nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Viamão, Gravataí, Butiá, Charqueadas, Canela e Santo Antônio da Patrulha.

Segundo o delegado Gabriel Borges, responsável pela ação, as investigações iniciaram no final do ano de 2022 após a descoberta do esquema no qual os investigados adquiriam entorpecentes, principalmente do Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo, e faziam uma espécie de mascaramento por meio de transportes rodoviários, de modo a evitar a intervenção policial. Desta forma, as drogas chegavam até os destinos como se fossem produtos lícitos, seja por meio de transportadoras ou dos Correios.

Com a participação da Receita Federal, foi possível efetuar a interceptação de várias remessas ao logo da investigação, sendo apreendidos 4.182 comprimidos de ecstasy, 1,5kg de maconha “camarão”, 370 gramas de haxixe, 257 gramas de MDMA, 8 unidades de cosméticos utilizados em clínicas de estética e centenas de frascos de anabolizantes.

Além da grande quantidade de drogas ilícitas interceptadas, foi possível verificar que o esquema também envolvia substâncias como remédios abortivos, anabolizantes e itens estéticos, tudo sem a devida procedência e controle de qualidade.

Os entorpecentes eram remetidos das mais diversas formas para tentar esconder sua verdadeira procedência. As drogas vinham escondidas em produtos como caixas de som, brinquedos de criança, livros da área médica, panela de pressão e até mesmo em lixeiras. A descrição das embalagens também tentava ocultar a identificação dos itens.

