Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

A investigação foi iniciada a partir de denúncias de movimentações suspeitas no local. Foto: Divulgação/PCRS A investigação foi iniciada a partir de denúncias de movimentações suspeitas no local.(Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

A Polícia Civil em ação desencadeada na madrugada deste sábado (29), no bairro Jardim Algarve, em Alvorada, apreendeu 16 quilos de crack e prendeu um homem em flagrante. A ação policial ocorreu dentro investigação de tráfico de drogas e organização criminosa em desfavor de facção criminosa com sede no Vale do Sinos.

Segundo o delegado Guilherme Dill, a investigação foi iniciada a partir de denúncias de movimentações suspeitas no local e foi corroborada por pesquisas nos sistemas policiais, sistemas de fontes abertas e monitoramentos no local.

As informações apontavam que um veículo entregava periodicamente, mas sempre nas madrugadas, objetos suspeitos no local e o mesmo indivíduo descarregava e fazia o recebimento. O suspeito que recebia os objetos possuía antecedentes por tráfico de drogas e usava tornozeleira eletrônica.

Diante das informações da investigação, os policiais monitoraram o local por quatro noites seguidas. Na madrugada de sábado, o veículo suspeito estacionou em frente ao local e o investigado procedeu o descarregamento de uma caixa do veículo.

Nesse ato, os policiais decidiram pela abordagem e prenderam o responsável pelo depósito das drogas, que efetuava o descarregamento. Foram apreendidos 16 quilos de crack, avaliados em cerca de 400 mil reais. O preso de 39 anos possui diversos antecedentes por tráfico de drogas e foi encaminhado ao sistema prisional.

