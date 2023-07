Inter Maísa diz nas redes sociais que está bem e agradece mensagens de carinho após incêndio em apartamento

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

Um curto-circuito em um ar-condicionado teria causado o incêndio. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Um curto-circuito em um ar-condicionado teria causado o incêndio. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

A apresentadora Maisa Silva postou mensagem no Instagram confirmando que ela e os amigos estão bem, após um incêndio que atingiu o apartamento onde ela estava na manhã deste sábado (29) no Recife, em Pernambuco.

A atriz repostou a mensagem do seu empresário, Guilherme Oliveira, agradecendo as mensagens de carinho. A equipe da TV Globo registrou a atriz, aparentemente sem ferimentos, chorando na frente do edifício.

“Maísa e seus amigos estão bem, contando com o apoio de familiares e pessoas queridas. Gostaríamos de agradecer por todas as mensagens de carinho, respeito e preocupação”, afirmou o empresário.

Um curto-circuito em um ar-condicionado teria causado o incêndio, segundo informou o síndico do edifício. Sete pessoas estavam no local quando as chamas tiveram início, por volta das 10h.

2023-07-29