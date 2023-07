Polícia Operação da Polícia Civil prende 116 pessoas em 48 horas no Rio Grande do Sul

29 de julho de 2023

Foram 152 mandados de busca e apreensão cumpridos, além de 73 mandados de prisão. Foto: Divulgação/PCRS Foram 152 mandados de busca e apreensão cumpridos, além de 73 mandados de prisão. (Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

A Polícia Civil, entre os dias 27 e 28 de julho, intensificou as ações em todo o Estado no combate à criminalidade. Durante as 48 horas da Operação Captura, 116 pessoas foram presas.

Neste período, um efetivo de 940 policiais civis concentrou esforços no cumprimento de ordens judiciais em vários municípios, resultando neste número expressivo de prisões realizadas. Foram 152 mandados de busca e apreensão cumpridos, além de 73 mandados de prisão.

A ofensiva da Polícia Civil tem a coordenação da Chefia de Polícia, com o trabalho ocorrendo de forma integrada com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Conforme o Chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Sodré, operações policiais desta natureza são fundamentais para proteger a sociedade de diversos tipos de delitos e demonstrar a efetividade do estado no combate à criminalidade e proteção do cidadão.

“O número de prisões nestes dois dias de operação demonstra que um trabalho de inteligência e investigação bem executados resulta em maior segurança para o cidadão. São diversos crimes que deixam de ser praticados por estes indivíduos presos, o que contribui para a melhoria dos indicadores de criminalidade no Estado”, disse o delegado.



