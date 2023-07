Esporte Boca Juniors contrata o atacante Cavani

29 de julho de 2023

De acordo com veículos internacionais, clube argentino acertou a transferência do uruguaio, que assinará contrato até o fim de 2024

Segundo veículos de imprensa internacionais, o Boca Juniors fechou a contratação do atacante Cavani. O uruguaio assinaria contrato até o fim da temporada de 2024.

Cavani seria o grande reforço do Boca Juniors para o mata-mata da Copa Libertadores. Para poder disputar a competição ainda este ano, o jogador teria que fechar com o clube justamente até este sábado (29), quando se encerram as inscrições para as fases restantes do torneio.

O “Olé” diz que é difícil que o atacante já faça sua estreia diante do Nacional na próxima quarta-feira, mas pode estar presente na partida de volta das oitavas de final, uma semana depois.

O clube argentino vinha negociando para contratar Cavani há algumas semanas e se tornou o grande favorito para contar com os serviços do uruguaio nos últimos dias. O jogador de 36 anos tinha contrato com o Valencia por mais uma temporada, até o meio do ano que vem, mas pediu para deixar o clube espanhol pela pouca perspectiva de espaço na equipe titular. Ele vinha negociando para rescindir o vínculo.

Cavani foi revelado pelo Danubio, do Uruguai, onde atuou apenas uma temporada como profissional, rumando para o Palermo em 2007, quando tinha apenas 20 anos. Na Itália, o centroavante explodiu para o mundo, principalmente depois de rumar para o Napoli. De lá, o uruguaio foi para o PSG, onde permaneceu por sete temporadas, sendo ídolo da torcida local. Cavani ainda jogou duas temporadas no United e mais uma no Valencia.

