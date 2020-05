Rio Grande do Sul Polícia Civil desencadeia Operação Maio Vermelho no combate aos crimes de homicídio na Capital

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

As ações ocorreram na localidade conhecida como buraco quente, no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre. Foto: Divulgação/PC As ações ocorreram na localidade conhecida como buraco quente, no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/PC) Foto: Divulgação/PC

Na noite desta quinta-feira (28), a Polícia Civil deflagrou ação noturna no combate aos crimes de homicídio em Porto Alegre. As ações ocorreram na localidade conhecida como buraco quente, no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre. As ações estão vinculadas à primeira fase da Operação Maio Vermelho, que investiga oito homicídios ocorridos no primeiro final de semana de maio. Os crimes estão relacionados à disputa entre duas das principais organizações criminosas do Estado, pelo domínio do tráfico de drogas em diferentes bairros da Capital.

Participaram quatro delegacias do DPHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa). Os resultados e esclarecimentos foram apresentados na manhã desta sexta-feira (29), em coletiva de imprensa realizada no Palácio da Polícia.

Segundo a Delegada Vanessa Pitrez, os oito homicídios foram praticados nos dias 2 e 3 de maio, nos bairros São José, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana, Bom Jesus, Guarujá e Vila Nova. “Até o momento já foram identificados sete suspeitos e presos dois dos principais envolvidos nos crimes”, salientou a delegada”.

